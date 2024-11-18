翁曉玲提修法刪吳斯懷條款 台灣基進告發涉違國安法

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（中央社記者劉世怡台北18日電）台灣基進今天派員前往台灣高檢署，告發國民黨立法委員翁曉玲多次表態「我們就是中國人」又提案修法欲影響國安，涉違國家安全法。台灣高檢署表示，收案後依法處理。

翁曉玲日前提案修正兩岸人民關係條例，刪除俗稱「吳斯懷條款」的兩岸人民關係條例第9條之3、第91條條文，關於退將赴中國參與慶典或活動時禮儀行為的處罰，引發爭議。

台灣基進台南黨部執行長吳依潔今天在高檢署前受訪表示，翁曉玲就任後多次表態「我們就是中國人」，更身體力行推動國會擴權、憲法訴訟法修正草案，破壞憲政秩序及社會穩定，現在又提案修法刪除影響國安的吳斯懷條款，利用律師專業及民主體制破壞國安底線。

吳依潔指出，退將臧幼俠參加統戰活動，在香港起立聽中國國歌未迴避，國防部裁罰停領75%月退俸5年及追繳註銷曾領取獎、勳（勛）章。翁曉玲卻主張提案刪除相關規定，利用立委職權配合中國主張削弱台灣尊嚴，變相鼓勵退將敵我不分、挑戰國家安全。

吳依潔認為，國民黨其他立委簽名連署，曝光後又撤回，只能證明這些人不敢而非不認同。國民黨若不認同翁曉玲主張「我們都是中國人」、退將可以參加中國統戰活動，應直接開除黨籍，否則就是默認翁曉玲的提案是在執行國民黨黨意。

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台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺也說，當年吳斯懷赴中國聽訓、唱國歌，沒有受到任何裁罰甚至當了立委，已對國軍造成極大羞辱。現在有了相關法規，雖然適用對象仍過於寬鬆，沒想到翁曉玲竟提案刪除。

楊佩樺說，近日接獲現役及退役的軍人反映，無法接受退伍的長官出席敵人活動，卻不受任何約束甚至仍有優渥退休俸可領；退役軍人不分階級都應遵守底線，拒絕參與中共的活動。（編輯：蕭博文）1131118