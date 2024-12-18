【特派談新事】韓國國會通過總統尹錫悅彈劾案 動盪政局未來走向

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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任

與談人：廖禹揚／中央社駐首爾特派員

主題：南韓總統尹錫悅彈劾案始末

南韓總統尹錫悅近期因為發布緊急戒嚴，引起社會動盪，兩度遭到國會彈劾。第一次彈劾案表決因執政黨國民力量黨集體離席未能通過門檻，第二次執政黨議員倒戈成功，通過彈劾案，預計在180天內交由憲法法庭裁定是否將尹錫悅免職，期間由總理韓悳洙擔任總統權力代理人。

本集節目邀請中央社駐首爾特派員廖禹揚透過在首爾生活及採訪經驗，分享戒嚴及彈劾案對韓國民眾生活的影響、兩次彈劾案表決結果不同的原因及未來的政局發展走向。收聽本集節目，帶您全面掌握此次戒嚴風波。

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯｜文字編輯：艾昀熹

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.12.18】

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