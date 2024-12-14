執政黨議員倒戈 韓國會通過尹錫悅彈劾

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（中央社首爾14日綜合外電報導）韓國國會今天再次表決總統尹錫悅彈劾案，最後204票贊成、85票反對，通過彈劾案。

韓國「中央日報」的文字即時轉播指出，今天上午經開會4小時後，執政的國民力量黨仍維持反對彈劾案的立場，但這次允許黨籍議員自由選擇要否參與投票。由於表決採秘密投票，國民力量黨在7日的彈劾表決時為避免有人倒戈，當天採取集體離席。

在國會現場的中央日報記者描述，似乎全體執政黨議員都有進場參與表決投票。

尹錫悅3日夜間無預警宣布戒嚴，旋即因國會緊急通過撤銷而解嚴。這場6小時戒嚴風波震撼世界，引發民眾示威、在野發動彈劾。

彈劾案需國會總數300席裡2/3以上議員支持才能通過，門檻為200票，目前國會在野黨席次為192席，執政的國民力量黨108席裡至少需8人以上倒戈，彈劾案才有機會通過。

韓國國會7日首次對尹錫悅彈劾案表決，但當時因執政國民力量黨議員集體缺席，僅3人倒戈使彈劾案功敗垂成。然而尹錫悅12日發表意外談話，辯解發布戒嚴正當性後，執政黨內包括黨魁韓東勳在內一些人這回出現態度轉變。

尹錫悅因彈劾通過將遭停職，由總理韓悳洙暫代總統職務，彈劾案則繼續交由憲法法院在180天內作終局裁定，憲法法院需6名大法官同意才能裁准彈劾。韓國憲法法院大法官編制為9人，但目前有3名空缺，而最低開庭人數為7人。

若憲法法院駁回，尹錫悅可恢復總統職務，如憲法法院裁准彈劾案，尹錫悅將確定下台，需在60天內舉行總統選舉。

韓國國會過去曾通過彈劾時任總統盧武鉉及朴槿惠，憲法法院分別在國會通過彈劾案後63天及91天做出裁定，盧武鉉彈劾案遭駁回，朴槿惠彈劾成立。（譯者：陳亦偉）1131214