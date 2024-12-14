執政黨議員倒戈 韓國會通過尹錫悅彈劾
2024/12/14 16:04（12/14 16:25 更新）
（中央社首爾14日綜合外電報導）韓國國會今天再次表決總統尹錫悅彈劾案，最後204票贊成、85票反對，通過彈劾案。
韓國「中央日報」的文字即時轉播指出，今天上午經開會4小時後，執政的國民力量黨仍維持反對彈劾案的立場，但這次允許黨籍議員自由選擇要否參與投票。由於表決採秘密投票，國民力量黨在7日的彈劾表決時為避免有人倒戈，當天採取集體離席。
在國會現場的中央日報記者描述，似乎全體執政黨議員都有進場參與表決投票。
尹錫悅3日夜間無預警宣布戒嚴，旋即因國會緊急通過撤銷而解嚴。這場6小時戒嚴風波震撼世界，引發民眾示威、在野發動彈劾。
彈劾案需國會總數300席裡2/3以上議員支持才能通過，門檻為200票，目前國會在野黨席次為192席，執政的國民力量黨108席裡至少需8人以上倒戈，彈劾案才有機會通過。
韓國國會7日首次對尹錫悅彈劾案表決，但當時因執政國民力量黨議員集體缺席，僅3人倒戈使彈劾案功敗垂成。然而尹錫悅12日發表意外談話，辯解發布戒嚴正當性後，執政黨內包括黨魁韓東勳在內一些人這回出現態度轉變。
尹錫悅因彈劾通過將遭停職，由總理韓悳洙暫代總統職務，彈劾案則繼續交由憲法法院在180天內作終局裁定，憲法法院需6名大法官同意才能裁准彈劾。韓國憲法法院大法官編制為9人，但目前有3名空缺，而最低開庭人數為7人。
若憲法法院駁回，尹錫悅可恢復總統職務，如憲法法院裁准彈劾案，尹錫悅將確定下台，需在60天內舉行總統選舉。
韓國國會過去曾通過彈劾時任總統盧武鉉及朴槿惠，憲法法院分別在國會通過彈劾案後63天及91天做出裁定，盧武鉉彈劾案遭駁回，朴槿惠彈劾成立。（譯者：陳亦偉）1131214
延伸閱讀首爾集會挺彈劾尹錫悅 警方估至少20萬人響應韓警察廳長揭尹錫悅6度致電 下令逮捕國會議員韓國國會同意任命獨檢調查戒嚴真相 彈劾法務部長及警察廳長韓國戒嚴風波 國家及首爾警察廳長涉內亂罪被捕韓國總統尹錫悅緊急戒嚴令遭推翻 157分鐘轉折時間軸一圖看
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
韓國會再度表決彈劾尹錫悅 結果最快1小時出爐