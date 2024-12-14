尹錫悅遭國會彈劾 最大在野黨稱人民歷史性勝利

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（中央社首爾14日綜合外電報導）韓國國會今天再次表決總統尹錫悅彈劾案，最終以204票贊成、85票反對，通過彈劾案。最大在野黨共同民主黨對此表示，成功彈劾尹錫悅是「人民的勝利」。

法新社報導，共同民主黨黨鞭朴贊大於國會表決後說道：「今天的彈劾是人民的偉大勝利。」

尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴，引發韓國政局動盪。

朴贊大提到，因為聚集在國會前發聲吶喊守護憲政和民主主義的民眾，我們才能取得這場歷史性勝利。

他還說，共同民主黨會盡一切努力迅速成立特別檢察官來調查尹錫悅。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，在國會外頭抗議尹錫悅的民眾歡欣鼓舞慶祝彈劾案通過的消息，現場也播放韓團「少女時代」出道歌曲Into the New World。

還有人施放煙火，群眾一同歡慶唱歌，喜悅之情溢於言表。

同時間，首爾光化門廣場則有一場支持尹錫悅的集會，現場群眾聽到彈劾案通過之後都陷入了沉默。

一位牧師帶領著群眾高喊：「解散執政黨。」部分支持者則在憤怒辱罵之後離開了現場。

韓國國會今天下午召開全體會議，第2次表決總統尹錫悅彈劾案，最終以204票贊成通過，另有85票反對、3票棄權、8票無效。

由於反對黨陣營的議員席次為192席，204票贊成代表執政的國民力量黨中，可能有12名議員倒戈。

尹錫悅因彈劾通過將遭停職，由總理韓悳洙暫代總統職務，彈劾案則繼續交由憲法法院在180天內作終局裁定，憲法法院需6名大法官同意才能裁准彈劾。

韓國憲法法院大法官編制為9人，但目前有3名空缺，而最低開庭人數為7人。

若憲法法院駁回，尹錫悅可恢復總統職務，如憲法法院裁准彈劾案，尹錫悅將確定下台，需在60天內舉行總統選舉。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉淑琴）1131214