韓國會通過彈劾 尹錫悅：為國家奉獻至最後一刻[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾14日綜合外電報導）韓國國會今天再次表決總統尹錫悅彈劾案，最終以204票贊成、85票反對，通過彈劾案，他將停職並由總理韓悳洙暫代總統職務，尹錫悅隨後發表聲明稱「為國家奉獻至最後一刻」。

韓聯社報導，尹錫悅於預錄的談話中表示：「雖然我暫時停下腳步，但過去兩年半我所走過的通往未來旅程決不能停止，我永遠不會放棄。」

他還說：「我會把大家的批評、讚揚、支持銘記在心，並盡力而為，為了國家奉獻至最後一刻。」

尹錫悅也要求政府官員和總理韓悳洙繼續履行職責，更呼籲政壇避免「魯莽與對抗性的政治」，並努力提升政治文化。

尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴，引發韓國政局動盪，如今他遭國會彈劾通過將被停職，由總理韓悳洙暫代總統職務。

彈劾案則繼續交由憲法法院在180天內作終局裁定，憲法法院需6名大法官同意才能裁准彈劾。韓國憲法法院大法官編制為9人，但目前有3名空缺，而最低開庭人數為7人。

若憲法法院駁回，尹錫悅可恢復總統職務，如憲法法院裁准彈劾案，尹錫悅將確定下台，需在60天內舉行總統選舉。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉淑琴）1131214