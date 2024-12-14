尹錫悅即刻停職仍能住官邸領薪水 是否下台交由憲法法庭裁定

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（中央社記者戴雅真東京14日專電）韓國國會今天通過總統尹錫悅彈劾案，他的所有權力已被暫停，按照韓國憲法，總理韓悳洙將擔任總統權力代理人。尹錫悅的命運是否有逆轉可能性，取決於之後的憲法法院裁定。尹錫悅目前仍具備總統身分，能夠繼續住在官邸、領月薪，接受警衛和禮儀服務。

韓國國會下午4時（台北時間下午3時）召開全體會議，在出席的300名議員中，最終以204票贊成、85票反對、3票棄權、8票無效，通過彈劾案。韓國數百萬民眾今天在全國各地舉行支持和反對彈劾的示威與集會，關注國會的決定。

考慮到反對黨和無黨籍議員192人全部表態支持彈劾，可以推測執政黨國民力量黨至少有12人投了贊成票；如果棄權和廢票也來自國民力量黨，執政黨內部最多有23人倒戈。

在7日第一次彈劾案投票中，國民力量決定「反對彈劾案」的黨內立場並要求集體缺席表決，但尹錫悅12日對全國發表談話，主張3日發布緊急戒嚴的正當性，並表達拒絕辭職的態度，讓輿論譁然，導致執政黨內倒戈票增加。

隨著彈劾案通過，尹錫悅的命運將由憲法法院作出最終決定。

韓國憲法規定，憲法法院必須在180天內，也就是明年6月中旬前，宣布是否彈劾總統。如果憲法法院接受國會的彈劾決定，尹錫悅將根據憲法被免職，並且須在60天內舉行總統選舉；如果憲法法院駁回彈劾案，彈劾案將立即作廢，尹錫悅將恢復執政。

在憲法法院作出決定前，總理韓悳洙將擔任總統權力代理人，接管憲法和法律賦予的所有權力，包括軍隊指揮權、宣布戒嚴權、條約簽訂和批准權等。

儘管尹錫悅職務被暫停，但他的總統身分仍然保持，能夠繼續住在總統官邸，並領取除了職務執行以外的月薪，也仍然享有屬於國家元首的警衛和禮儀服務。

這是韓國憲政史上第3次通過總統彈劾案，第一次是2004年3月12日通過對盧武鉉彈劾案，當時有271名議員，195人參與投票，結果贊成193票、反對2票；第2次是2016年12月9日的朴槿惠彈劾案，300人中有299人參與投票，以234票贊成通過，另有56票反對、2票棄權，7票無效。

不過，盧武鉉和朴槿惠在彈劾案通過後的命運大不相同。

在盧武鉉的案例中，反對彈劾的韓國民眾認為，反對黨利用在國會的人數優勢彈劾少數執政黨總統，造成國家混亂，因此在1個月後舉行的國會選舉中，盧武鉉的政黨大獲全勝，一躍成為國會第一大黨。憲法法院也在彈劾後約2個月宣布駁回彈劾，讓盧武鉉在被彈劾62天後恢復職務。

朴槿惠的彈劾案因為執政黨議員大規模倒戈而通過，但她在彈劾案通過後仍有信心憲法法院會駁回彈劾，因此堅不辭職。

當時憲法法院8名法官（比編制的9人少一人）中6名是保守派，包括由朴槿惠任命的院長，以及多名由執政黨推薦的法官，因此她認為，至少3人會反對彈劾案，但結果8名法官全數支持彈劾，使得她在2017年3月10日被解職，並在3週後，因涉嫌收受賄賂等罪名被法院裁定收押。

韓國憲法法院大法官編制為9人，目前有3名空缺，6人中包括尹錫悅提名的院長在內，有3人為保守派、2人為進步派、1人為中立派。接下來還需要選出3名大法官，其中1人由執政黨提名、2人由反對黨提名，要裁准彈劾必須要有9名中的6名大法官支持，難度很高。

尹錫悅之後會走上「盧武鉉之路」還是「朴槿惠之路」，將交由憲法法院最終決定。（編輯：陳妍君）1131214