首爾集會挺彈劾尹錫悅 警方估至少20萬人響應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾14日綜合外電報導）南韓首爾一名警官告訴法新社，預計今天至少有20萬人在首爾集會，支持彈劾總統尹錫悅。

法新社報導，南韓國會將在今天下午4時（台灣時間下午3時）左右再度表決尹錫悅彈劾案，而國會外頭已有數以千計的人聚集。

不過也有尹錫悅的支持者冒寒相挺，有些人提到陰謀論。

尹錫悅本月3日晚間無預警宣布緊急戒嚴，引發軒然大波。昨天民調顯示，超過75%南韓受訪者認為必須彈劾尹錫悅。

不過也有少數人仍發聲支持尹錫悅，數千人今晨在首爾市中心的廣場集會，反對彈劾。有些人不只聲稱南韓選舉被操縱，還說在野陣營被親北韓勢力滲透。

一名手持南韓國旗的62歲婦人告訴法新社：「尹錫悅無奈之下只能宣布戒嚴。我贊成他身為總統所做的每個決定。」

她還說「有數據證明我們的選舉100%被人操縱」，「我們有鐵證」。

反尹錫悅的抗議群眾大多是年輕人，他們的集會充滿節慶般的氣氛，有些人隨著韓國流行音樂呼喊口號、手持螢光棒以及具創意的抗議標語。

支持尹錫悅的群眾年紀則大得多，他們的曲調也明顯沒那麼歡快，有一首歌內容講到「若是犧牲我的生命能救祖國，我在所不辭」。

一名身著軍裝的抗議者警告，如果繼續彈劾下去，南韓將落入「親北韓」勢力的控制。

此言呼應尹錫悅宣布戒嚴時所說的話，他當時表示實施緊急戒嚴令是為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1131214