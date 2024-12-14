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韓國會再度表決彈劾尹錫悅 結果最快1小時出爐

2024/12/14 15:42（12/14 16:26 更新）
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執政黨國民力量黨國會黨鞭權性東14日對總統尹錫悅彈劾案投票。（韓聯社）
執政黨國民力量黨國會黨鞭權性東14日對總統尹錫悅彈劾案投票。（韓聯社）
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（中央社記者戴雅真東京14日專電）韓國國會今天下午4時5分（台北時間下午3時5分）召開全體會議，第2次表決總統尹錫悅彈劾案，預料表決將耗時40至50分鐘，最快在投票開始1小時左右公布結果。表決將以不記名方式進行；國會議員已於下午4時30分左右開始投票。

尹錫悅3日夜間無預警宣布戒嚴，旋即因國會緊急通過撤銷而解嚴。這場6小時戒嚴風波震撼世界，引發民眾示威、在野發動彈劾。

彈劾案需國會總數300席當中2/3以上議員支持才能通過，門檻為200票，目前國會在野黨席次為192席，執政的國民力量黨108席裡至少需8人以上倒戈，彈劾案才有機會通過。上次在7日的第一次彈劾案投票，因為國民力量黨集體缺席，300名議員中只有195人參與投票，未達到法定人數，因此沒有進入計票環節。

共同民主黨等6個在野黨12日向國會提交了第2次彈劾案，指控尹錫悅3日濫用戒嚴發布權，企圖通過動員武裝軍警，實施武裝叛亂，犯下內亂罪、嚴重破壞憲政秩序，在履職過程中存在重大違憲、違法行為。

執政黨國民力量稍早召開緊急議員全體會議，維持「否決」彈劾案的立場，但相較於第一次投票時全體離席，這次同意全員參與表決。

影片來源：연합뉴스TV

國民力量黨院內首席發言人金大植在議員全體會議後表示，「我們剛剛透過長時間的會議討論決定了兩件事情，第一是國民力量黨將會參與此次表決。第二是仍維持否決彈劾案的立場。」然而，有分析認為，國民力量黨內部可能會有不少議員倒戈投下贊成票，因此彈劾案通過的可能性較大。

國民力量黨目前已有7名執政黨議員表態支持彈劾，距通過彈劾需執政黨8票倒戈的門檻僅一步之遙。截至投票前一天，公開表示支持彈劾案的國民力量黨議員共有安哲秀、金睿智、金相旭、金在燮、趙慶泰、秦鍾午和韓智雅7人。

如果彈劾案通過，根據憲法與國會法規定，在憲法法院就彈劾案做出裁決之前，尹錫悅將立即被停職，由國務總理暫代職務。（編輯：唐佩君）1131214

#尹錫悅
#國民力量黨
#韓國國會
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