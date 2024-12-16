劉克襄追尋鹿野忠雄足跡 紀錄片上山下海橫跨台日

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（中央社記者邱祖胤台北16日電）作家劉克襄受到日本博物學家鹿野忠雄的啟發，半生投入生態觀察及自然寫作，紀錄片「岳人的愛情絮語─劉克襄致鹿野忠雄」即將在公視「藝術很有事」節目播出。

分享會今天在台北「特有種商行」舉行，劉克襄現場致詞表示，100年前很少有人像鹿野忠雄這樣把整個台灣都走遍，這樣的人到底是怎樣養成的，一直讓他感到好奇。

劉克襄表示，他在27、8歲時知道鹿野忠雄的傳奇，思考自己為什麼這麼晚才接觸自然、生物學這些領域，而鹿野忠雄15、6歲就已經這麼投入，「他從青少年時期開始採集昆蟲，19歲來台灣，後來又轉向民族學，在紅頭嶼待了200多天，整個過程充滿轉折」。

劉克襄說，他特別好奇鹿野忠雄將台灣當成自己主場的態度，比台灣人更愛台灣，有一種登山人的自我意識，關於鹿野忠雄「台灣化」的過程也是他一直在關注的事。

雖然跟隨鹿野忠雄的腳步長達數10年，劉克襄卻到2019年開始動筆寫關於鹿野忠雄的事，並於今年完成「流火─鹿野忠雄的臺灣養成」一書，30萬字透徹追尋這位傳奇人物的足跡，不過劉克襄自認為「寫得太硬了」，還好有這部影片，讓人們比較能進入鹿野忠雄的世界。

製作人徐蘊康表示，影片貼身拍攝劉克襄近兩年，片中除了看見劉克襄追尋鹿野忠雄在台、日之間的足跡，也讓人看到「劉克襄之所以成為劉克襄的過程」，其中包含文學、自然、博物學的探討。

「流火─鹿野忠雄的臺灣養成」的編輯、劉克襄的太太朱惠菁表示，這部影片把鹿野忠雄的時代立體化，也讓人看到一個清晰、真實的劉克襄，並呈現他想要成為的人，與令自己著迷的人。

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談到影片拍攝過程印象最深的事，劉克襄說，他和拍攝團隊到日本神保町看到大量關於台灣的書，讓他感到極度震撼及感動；在飛機上看到富士山時，他首先注意到海上的伊豆大島，並想到鹿野忠雄也曾來到這個島上採集、調查昆蟲，這件事讓他印象深刻。

紀錄片「岳人的愛情絮語─劉克襄致鹿野忠雄」，20日在「藝術很有事」YouTube頻道上架，21日在公視頻道播出。（編輯：李亨山）1131216