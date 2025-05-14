坎城影展紅毯有新規 荷莉貝瑞大裙襬禮服束高閣

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（中央社坎城13日綜合外電報導）坎城影展今年有新的著裝規定，不得在紅毯上穿著過長的大禮服，好萊塢女星荷莉貝瑞因此不得不臨時改變造型。但對女明星而言，今年的好消息是：可以不穿高跟鞋。

法新社報導，根據坎城影展新規，紅毯上禁止穿著裸露以及超長裙襬或設計浮誇的禮服，荷莉貝瑞（Halle Berry）因此必須將她為坎城首映之夜準備的戰袍留在衣櫃裡了。

奧斯卡影后荷莉貝瑞對記者說：「我有一件（印度設計師）古普塔（Gaurav Gupta）設計的漂亮禮服，但今晚穿不了，因為它的裙擺太大了。」

除此之外，坎城影展也釐清了有關鞋類的規定，過去有許多人指責坎城影展強迫女性穿高跟鞋。

好萊塢女星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、澳洲女星凱特布蘭琪（Cate Blanchett ）和法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）等女明星都曾打破此一不成文規定，穿著平底鞋甚至赤腳出席。

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經過多年爭議，坎城影展今年也有了明確的穿鞋規定：「穿著優雅的鞋子或有跟或無跟的涼鞋」。

本屆坎城影展評審團主席、法國女星茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）稱讚這項改變是「非常好的主意」，並開玩笑說，這是她的經驗談。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140514