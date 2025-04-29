坎城影展評審團名單公布 荷莉貝瑞傑瑞米史壯入列

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（中央社巴黎28日綜合外電報導）主辦單位今天宣布，美國女星荷莉貝瑞和「繼承之戰」（Succession）影星傑瑞米史壯將擔任今年坎城影展評審團成員。

主辦單位今年2月已宣布評審團主席由法國女星茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）擔任。

法新社報導，荷莉貝瑞（Halle Berry）和傑瑞米史壯（Jeremy Strong）將與出生於摩洛哥的法國暢銷書作家斯利馬尼（Leila Slimani）、印度電影製片人派雅卡帕迪亞（Payal Kapadia）和義大利女演員艾芭羅爾瓦雀（Alba Rohrwacher）組成以女性為主的評審團。

評審團成員還包括韓國導演洪尚秀、墨西哥導演卡洛斯雷加達斯（Carlos Reygadas）和剛果民主共和國紀錄片製作人狄爾多尼哈馬迪（Dieudonné Hamadi）。

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他們將負責觀賞今年主競賽單元的21部長片，並在5月13日至24日舉行的第78屆坎城影展落幕之際，頒發影展最高榮譽金棕櫚獎（Palme d'Or）。

女性占多數的評審團具有象徵意義，因為主辦單位正面臨壓力，必須為女性電影製作人提供更大平台，並展現他們認真對待解決性別不平等和性騷擾問題的決心。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140429