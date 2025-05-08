假航空投資設溫情陷阱 台中6旬婦遭詐6千萬警逮26人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中8日電）台中6旬婦人誤信詐團星宇航空投資獲利廣告，加入群組，成員每天噓寒問暖，甚至送補品給被害人，讓她陸續遭詐6000萬；刑事局獲報循線逮捕主嫌林男及成員共26人，詢後送辦。

刑事局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今天表示，刑事局針對各地高額財損詐欺案件清查，發現今年初有一名年約60多歲婦人，遭詐騙金額高達新台幣6000萬元，刑事局中打第1隊獲報後與台中市警察局刑警大隊、基隆市警察局第二分局、南投縣警察局刑警大隊組成專案小組偵辦。

專案小組查出，被害人於網路看見假借星宇航空名義投資獲利廣告，進而加入假投顧群組，詐騙集團為取得信任，除數次出金匯款給被害人佯裝獲利，成員還自稱乾女兒每天噓寒問暖，甚至送雞精燕窩等補品給被害人，以慫恿加碼投資。

警方指出，直到被害人看到類似詐騙新聞，到警察局詢問才發現遭詐騙，因詐團要求再加碼投資，經婦人配合警方誘捕出面取款車手，成功攔阻詐騙金額540萬元，且詐團還誆騙被害人名下房產，在警方勸說下，成功攔阻被害人房產遭過戶。

透過 Google News 追蹤中央社

經檢方指揮偵辦，專案小組今年2月至4月間展開多波行動，陸續將主嫌23歲林男、幹部33歲蔡男與成員等26人逮捕到案，並查扣現金、作案印章、手機等贓證物。

全案警詢後，依違反刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，將林男等26人移送台中地方檢察署偵辦。（編輯：陳仁華）1140508