烏克蘭檢討貨幣政策 擬與美元脫鉤改向歐元靠攏

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（中央社倫敦7日綜合外電報導）烏克蘭中央銀行總裁皮什尼向路透社表示，鑑於全球貿易日益碎片化，加上烏克蘭與歐洲關係日趨緊密，烏國正開始考慮與美元脫鉤，可能會將貨幣與歐元更緊密地掛鉤。

皮什尼（Andriy Pyshnyi）透過電子郵件表示，加入歐洲聯盟（EU）的可能性，加上歐盟在確保烏國防衛能力方面扮演的角色有所加強、全球市場波動加劇，以及全球貿易可能分裂等因素，促使烏克蘭央行審視是否應以歐元取代美元，作為荷林夫納（hryvnia，烏克蘭貨幣）的參考貨幣。

他補充表示：「這項工作十分複雜，需要高品質且多方面的準備。」這是烏克蘭官員針對貨幣可能改變掛鉤所發表的最直接評論。

美元在國際貿易中占主導地位，占全球外匯儲備大宗，包括沙烏地阿拉伯和香港等主要經濟體都將其貨幣與美元掛鉤。

但在美國總統川普執政下，美國藉由徵收高額關稅發動貿易戰，此舉導致部分觀察人士質疑美元作為全球儲備貨幣的未來角色。

烏克蘭對抗俄羅斯入侵如今已邁入第4年，川普一度暫時切斷提供給烏國的部份軍援。

包括歐盟在內的歐洲領袖矢言要強化基輔當局的軍隊，以確保軍隊能成為烏克蘭未來安全的基石，但相關進展一直十分艱難。

與此同時，烏克蘭與美國達成協議，讓美方得以優先取得烏克蘭新礦產交易，並為烏國建立重建投資基金。

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自川普重返白宮以來，投資人紛紛減少持有美國資產，美元兌一籃子主要貨幣已下跌逾9%。

烏克蘭自1996年啟用荷林夫納以來，一直以美元作為參考貨幣。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1140508