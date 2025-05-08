國1中山高台南仁德段半聯結車追撞4車 釀1死5傷

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）1部貨櫃半聯結車昨天深夜行經國道1號南向台南仁德路段時，疑駕駛人未注意因道路施工有回堵情形，涉追撞前方4部已減速車輛，造成其中1輛自小客車駕駛死亡，另有5人送醫。

台南市政府消防局昨晚11時獲報，指稱在國道1號南向335.3公里處發生涉及多部車輛的交通事故。獲報後，陸續調派13部各式車輛、27名人員前往救援。抵達現場時發現為4部大型車及1部自小客車事故，共有6名傷者，其中3人有受困情形。

救援人員先將2名男性大型車駕駛、1名自小客車女性乘客安排救護車送醫，再協助其中1部大型車上2名男性脫困送醫，5名傷者送醫時皆意識清醒；受困自小客車的女性駕駛經協助脫困後，檢傷發現已明顯死亡未送醫。

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國道公路警察局第四公路警察大隊初步調查發現，因335.9公里處開始施工封閉內側車道，現場有回堵情形，姜姓男子（63歲）駕駛營業貨櫃半聯結車疑因未注意車前狀況，追撞前方4部已減速車輛，造成自小客車駕駛呂姓女子（31歲）死亡及5人受傷送醫。

警方今天指出，除自小客車駕駛酒測值待報請地檢署檢察官相驗時檢測，其餘4部車駕駛酒測值均為零。呼籲用路人開車務必注意前方動態並保持安全距離，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離。（編輯：戴光育）1140508