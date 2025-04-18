搭配台灣仲夏節 屏東台灣觀巴6月起祭3折優惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北18日電）配合今年6月到9月登場的台灣仲夏節，觀光署今天宣布，屏東地區的台灣觀巴套裝遊程自6月1日至9月1日祭出3折優惠。

交通部觀光署每年夏季都會推出「台灣仲夏節Solar Festival in TAIWAN」，整合南台灣國家風景區管理處及各縣市夏季特色旅遊活動，並與產業跨界結盟合作，形塑夏季觀光活動新品牌，要讓國內外遊客感受南台灣夏季旅遊新魅力。

觀光署今天發布新聞稿表示，配合即將在6月展開的仲夏節，自6月1日至9月1日，加碼「屏東地區」套裝遊程3折優惠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，觀光署指出，為促進花蓮地區觀光，特別加碼台灣觀巴「花蓮地區」套裝遊程1折優惠活動，因遊客反應熱烈，已提前達成預期效益，自5月1日起至9月1日止，花蓮地區將續推3折優惠。

為促進國內旅遊，觀光署已輔導21家旅行業者推出81條「台灣觀巴」套裝遊程提供優惠措施，行程遍布全台百大景點，除花蓮及屏東地區外，配合「台灣觀光100亮點」環島月月PARTY主軸活動輪值縣市，加碼3折優惠地區，包括4月至6月苗栗、台中、南投、澎湖等地區；7月至10月基隆、宜蘭、新竹縣市、雲林、嘉義縣市、台南、台東、金門等地區。（編輯：張雅淨）1140418