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台灣米其林指南增新北、新竹縣市 名單預計下半年公布

2025/5/7 11:30（5/7 11:51 更新）
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台灣米其林宣布，今年台灣米其林指南將新納入新北市，新竹市、新竹縣為評選範圍，圖為2024年米其林指南發布典禮。（中央社檔案照片）
台灣米其林宣布，今年台灣米其林指南將新納入新北市，新竹市、新竹縣為評選範圍，圖為2024年米其林指南發布典禮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北7日電）台灣米其林今天宣布，今年台灣米其林指南將新納入新北市，新竹市、新竹縣為評選範圍，今年名單預計下半年公布。

台灣米其林指南2018年首度登場，台北市是台灣首個被列入評比的城市，後續納入台中、台南跟高雄。

台灣米其林今天發布新聞稿表示，再擴大評選版圖，納入3個全新的美食目的地新北市、新竹縣與新竹市，台灣米其林指南2025餐廳名單，預計下半年公布，評選範圍將因此涵蓋全台7大美食城市，包括台北、台中、台南、高雄，以及首次加入的新北市、新竹縣與新竹市。

米其林指南國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec ）表示，非常榮幸能在台灣米其林指南2025中，將評選範圍拓展至新北市、新竹市與新竹縣，進一步探索這3座城市豐富多元的在地風味與文化底蘊。

普勒內克說，新加入的3個城市，不僅融合傳統與創新，從生氣蓬勃的海鮮料理，到獨具特色的文化傳承，都展現出鮮明的在地風貌。

交通部觀光署署長周永暉表示，新城市的公布，使台灣米其林指南美食版圖再度擴展，這不僅展現了不同城市的活力與在地美食文化縮影及其獨特魅力，也對台灣新增3城市的在地美食多元風味和特色，再次給予高度肯定，並為台灣餐飲和旅遊業注入了全新的動力。

台灣米其林說，新北市位於台北市周邊，為大台北都會區的一部分，距離台北市中心不到60公里，新北市幅員廣闊，地形多元，且擁有深厚豐富的歷史文化，同時這裡也是鍾情海味與冒險愛好者的天堂，擁有多元豐富的飲食風貌，無論是海鮮專賣、山產美食，還是傳統小吃，都展現出獨特的地方風味與文化特色。

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台灣米其林表示，雖同為「新竹」，新竹縣與新竹市實為兩座風格迥異、各具魅力的城市，新竹縣作為台灣重要的客家族群集中地，兼具豐富自然景觀與深厚人文底蘊，還保有眾多極具歷史價值的客家古厝，並以傳統客家料理及當季時令佳餚著稱，包括米粉、客家鹹湯圓等小吃，亦展現出豐富的小吃風貌。

新竹市則為一座高度現代化的城市，同時保有豐富的文化資產與傳統廟宇建築，周邊匯聚多元在地小吃，科技產業與文化於此交織共融，形塑出別具一格的城市風貌。（編輯：李亨山）1140507

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