台中27家餐廳入選必比登 市府推美食地圖指引

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）2024台灣米其林指南日前公布最新必比登推介餐廳名單，台中有27間餐廳獲國際評鑑肯定，中市觀旅局推出「2024米其林指南必比登推介餐廳」電子地圖，方便民眾找到美食店家。

台中有27間餐廳入選米其林必比登推介，遍及全市山、海、屯、市區各生活圈。台中市觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，便利民眾觀光旅遊時能以適中價位享受美食，推出「2024米其林指南必比登推介餐廳」電子地圖，以簡潔明快的線條及生動插圖呈現親切感和趣味。

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台中觀旅局長陳美秀表示，飲食是日常中與民眾最密不可分的，能反映出在地的喜好與文化，此次必比登推介餐廳涵蓋台菜、客家菜、江浙菜、豬腳、肉圓、麵食等，每家餐廳都像是一個美食的寶藏，帶來無限的味蕾驚喜，民眾可在台中體驗到真正的多元美食文化。

陳美秀指出，按圖索驥可以發現，捷運綠線市政府站與水安宮站一級美食戰區中也有必比登推介料理，中區和西區是台中必比登料理最密集的行政區，街頭轉角隨時有驚喜，推薦順遊文化古蹟、文青市集、各式展館，發掘更多優質隱藏料理。（編輯：郭諭儒）1130823