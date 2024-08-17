2024米其林指南新入選餐廳 台中8家上榜

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）米其林官方每月公布「新入選」餐廳名單，台中市觀旅局今天公布發愣吃、繡球、小樂沐等4家餐廳入選米其林餐廳名單，今年度已有8家餐廳入選，迄今已有72家餐廳列入米其林官方網站。

「台灣米其林指南2024」8月20日公布必比登推介名單，27日揭曉星級餐廳及完整入選餐廳名單。台中市觀光旅局今天發布新聞稿，局長陳美秀表示，今年度台中已有8家米其林新入選餐廳，迄今共計有72家餐廳列入米其林官方網站，是僅次於台北擁有最多米其林餐廳的城市。

台中市「阿禧師懷舊餐館」、「卉寓」、「在來」、「瀞」等4家餐廳受米其林肯定，已經先列入「新入選」餐廳名單。觀旅局今天表示，米其林官方每月「新入選」餐廳名單，，西區的「發愣吃」、「繡球」、「小樂沐」及西屯區的「裡小樓」也被挖掘，進入新入選餐廳名單。

觀旅局表示，西區「發愣吃」典雅的用餐環境透露出溫暖感，以椒麻口味為特點，滿足喜歡重口味的味蕾，份量充足的餐點值得細細品嘗。以江浙與川味為主的「繡球」口口辛香，每日現做的小菜讓客戶流連忘返，其中冰糖㸆苦瓜受到許多饕客推薦。

「小樂沐」法式餐廳主廚以時令蔬食與香料巧妙結合，入口感受巧思，開放式的廚房提供饕客料理過程視覺的饗宴。隱藏西屯區巷弄內的「裡小樓」讓家常菜盡顯不凡，滷肉飯、高粱香腸、鹽焗玉米雞腿，各家新入選餐廳都等待遊客納入美食口袋名單。

觀旅局說明，米其林指南餐廳值得國內外旅客探訪品嘗，歡迎大家盡情吃喝玩樂、暢遊台中，放鬆心靈並一探舌尖感動與美味。（編輯：謝雅竹）1130817