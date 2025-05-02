端午國道湧返鄉旅遊車潮 估首日南向為平日1.4倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北2日電）端午節連假即將到來，交通部高速公路局預估國道以返鄉及旅遊車潮為主，交通量為110到121百萬車公里，尤其連假首日南向車流量為平日的1.4倍。

今年端午節連假為5月30日至6月1日，共計3天。

高公局今天發布新聞稿表示，檢視歷年端午節連續假期交通狀況，研判這次假期首日及第2日以南向車流為主，第2、3日以北向車流為主，首日主要為返鄉及旅遊旅次，第2日主要為旅遊及收假旅次，第3日則主要為收假旅次。

由於預估連假交通量為110到121百萬車公里，高公局指出，為維持假期間國道合理服務水準，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，審慎研擬相關應變計畫及規劃交通疏導措施。

高公局指出，匝道封閉方面，5月30日，凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。

5月31日，清晨5時至中午12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；5月31日及6月1日，每日中午12時至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

高乘載管制方面，5月31日及6月1日，每日下午1時至晚間6時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的入口匝道（結束時間視交通狀況機動調整）。

高公局表示，連假期間收費措施採單一費率收費，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費，每日凌晨0時至清晨5時國道全線暫停收費。

高公局表示，現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛；連假期間，將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高公局也規劃替代道路，國5頭城往坪林地區，建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61；國6台中往返南投地區，建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

高公局表示，端午節連續假期各地均會出現旅遊人潮及車潮，尖峰時段國道瓶頸路段交通需求遠大於可服務容量，發生壅塞在所難免，建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地。（編輯：管中維）1140502