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海管處向海致敬東吉嶼淨灘 3天清近900公斤海漂垃圾

2025/5/8 10:43
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（中央社澎湖縣8日電）內政部國家公園署海洋國家公園管理處「向海致敬」春季淨灘活動，自5日起在東吉嶼展開；一連3天共清理出近900公斤海漂垃圾，其中以來自中國地區占比近半，最多。

海洋國家公園管理處發布新聞稿指出，澎湖南方四島為珍貴種原庫，海洋垃圾對海洋生態造成嚴重威脅，今年「向海致敬」春季淨灘活動選在東吉嶼海岸區進行，自5日至7日一連3天，結合在地保七南方四島小隊、海巡署東吉安檢所等單位，連同台灣承諾公益協會特戰志工，以及台南市將軍、錦湖等國小師生也都跨海前來參與淨灘。

擁有美髮技術的公益協會志工高雅柔在淨灘之餘，還主動為東吉嶼島上居民與淨灘夥伴進行義剪服務，解決島上沒有理容設施困境，讓居民相當感恩。

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海管處統計，今年「向海致敬」東吉嶼春季淨灘活動，共計有近80人參與，清理出的868.5公斤海漂垃圾，其中以漁具、保麗龍等非回收垃圾最多，占比達65%；其餘可回收垃圾占以寶特瓶最多，海漂垃圾以來自中國地區占比最高達45.73%。

海管處表示，澎湖南方四島為珍貴種原庫，海洋垃圾已對生態造成嚴重威脅，其中塑膠廢棄物難以分解，對海洋生物與食物鏈影響深遠，未來將持續推動；從生活細節出發，強化在地連結，讓愛與關懷在每一座島嶼間流動，共築永續美麗藍色國土。（編輯：陳仁華）1140508

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