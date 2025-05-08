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聯準會維持利率不變 法人看台股持續區間震盪

2025/5/8 08:05
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（中央社記者曾仁凱台北8日電）美國聯準會（Fed）公布最新利率政策，將基準利率維持在4.25%至4.50%不變，符合市場預期，美股主要指數收紅。法人預估台股將持續區間震盪，短線觀察重點包括晶片關稅結果及新台幣走勢。

美國聯準會如市場預期維持利率不變，美股主要指數7日震盪收高，道瓊工業指數上漲284.97點或0.7%，收41113.97點；標普500指數上揚24.37點或0.43%，收在5631.28點。以科技股為主的那斯達克指數上漲48.5點或0.27%，收17738.16點；費城半導體指數漲75.17點或1.74%，收4386.36點。

蘋果高層透露公司正著手重塑Safari瀏覽器，添加AI驅動的搜尋選項，市場聯想此舉可能對Google造成不利影響，Google母公司Alphabet週三股價暴跌11.85美元或7.26%，收在151.38美元。晶片股方面，輝達（NVIDIA）上漲3.52美元或3.1%，收在117.06美元；台積電ADR上漲2.26美元或1.31%，收在174.54美元。

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面對最近新台幣強升，國泰投信分析，依據歷史經驗，台股與新台幣匯率大多呈現正向連動，當外資匯入推升新台幣升值時，台股短線上漲的機率也隨之提高，近期外資現貨回補動作明顯，有助台股延續反彈走勢。

不過國泰投信提醒，美國總統川普政策多變，短短幾個月間，出現台股期貨跌停、新台幣驟升等事件，在短線投資不確定性偏高情況下，投資入必須把眼光放遠。（編輯：張良知）1140508

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