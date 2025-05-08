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哥倫比亞大學再傳抗議活動 警方逮捕40至50名學生

2025/5/8 12:19
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（中央社紐約7日綜合外電報導）哥倫比亞大學（Columbia University）今天再度發生抗議活動，數十名示威學生佔據主圖書館閱覽室，在桌上敲著鼓並展示力挺巴勒斯坦的布條，至少有40至50名學生遭警方逮捕。

路透社報導，哥倫比亞大學人員表示，佔據圖書館二樓閱覽室的示威學生屬非法侵入，在校方要求下，大批警察抵達校園。這是自去年美國學生運動抗議以色列在加薩戰爭以來，最大規模的校園示威活動之一。

社群媒體的影片和照片顯示，大多數戴著面具的抗議者在巴特勒圖書館（Butler Library）威恩（Lawrence A. Wein ）閱覽室的吊燈下舉著布條，上面寫著「為加薩而抗議」和「解放區」。

美國總統川普曾指出，去年哥大抗議活動是反猶太主義，當局未能盡責保護猶太學生。

哥大董事會一直與政府進行協商，川普政府3月時取消了對哥大數億美元的科學研究補助。

校方表示一直致力於打擊校園內的反猶太主義和其他偏見，同時駁斥民權團體對校方的指控，說校方未盡保護責任，放任政府侵害學術界言論自由。

哥倫比亞大學今天聲明表示，校方公共安全人員要求學生出示身分證明，並下令抗議者解散。

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校方表示，不遵守指令的學生將因違反校規而受到處分，並「可能遭到逮捕」。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）接受國家廣播公司新聞網（NBC News）附屬頻道訪問時表示，哥大請求協助，紐約警察局派員赴校園處理。 （譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1140508

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