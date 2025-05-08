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彭博：川普稱與中貿易談判將提黎智英
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匯率波動影響觀光 陳世凱：若需協助會速擬方案

2025/5/8 11:29（5/8 12:31 更新）
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新台幣兌美元匯率升值，是否衝擊觀光產業受到關注。交通部長陳世凱8日在立法院交通委員會答詢指出，短期看不出影響，但會請觀光署密切注意，若有需要，會快速擬定方案協助業者。中央社記者余曉涵攝 114年5月8日
新台幣兌美元匯率升值，是否衝擊觀光產業受到關注。交通部長陳世凱8日在立法院交通委員會答詢指出，短期看不出影響，但會請觀光署密切注意，若有需要，會快速擬定方案協助業者。中央社記者余曉涵攝 114年5月8日
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（中央社記者余曉涵台北8日電）新台幣兌美元匯率升值，是否衝擊觀光產業受到關注。交通部長陳世凱今天說，短期看不出影響，但會擔心長期有影響，會請觀光署密切注意，若有需要，會快速擬定方案協助業者。

立法院交通委員會邀請陳世凱、內政部及教育部就「人本交通」及「交通安全」施行狀況進行專題報告，並備質詢。民進黨立委徐富癸質詢陳世凱，台幣升值是否會帶動出國旅客潮，對國旅產生衝擊。

陳世凱回應，匯率會影響到觀光，以去年來說，日幣跌很多，台灣民眾會認為很便宜，大量赴日旅遊觀光，日幣升值後，民眾赴日旅遊的量就比較降低。

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陳世凱說，近期新台幣兌美元升值，研判會有2個層面影響，一個是出國變便宜，民眾出國消費就比較便宜，第2個則是其他旅客來台就會變貴，像是美國旅客來台就會受到影響。

陳世凱指出，短期可能看不出來影響，但長期就會擔心，會請觀光署密切關注進出國數據，如果有需要提供補助或協助，觀光署就會快速擬定方案協助業者。（編輯：管中維）1140508

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