新北推國民運動中心成果展 侯友宜：未來再蓋6座

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（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市長侯友宜今天表示，新北市已蓋18座國民運動中心，數量全台最多，並以一館一特色運動方式，打造獨特場館設施。未來續在板橋、蘆洲、新莊、三重及新店、中和興建6座。

新北市特色國民運動中心建設成果展今天舉辦開幕儀式，包括新北市建築師公會理事長汪俊男、中國土木水利工程學會理事長高宗正等業界代表都參與，場面熱烈，成果展即日起在市府1樓展出到5月21日。

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侯友宜致詞表示，新北市共打造18座國民運動中心，其中包括2座水上活動中心，數量全台最多，並以一館一特色運動方式，打造獨特場館設施，設計上發揮巧思，打造特殊性外觀及全民共融的友善環境。

他表示，為符合地方運動需求，未來會再蓋6座，分別是目前興建中的板橋、蘆洲第二運動中心，將在115年完工；新莊、三重第二運動中心已確定地點，正在設計規劃；新店、中和則還在選址中。（編輯：方沛清）1140508