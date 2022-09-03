九三軍人節 總統：國軍戰力是安心如常生活依靠

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（中央社記者溫貴香、游凱翔台北3日電）今天是九三軍人節，總統蔡英文表示，明年度國防整體預算大幅成長，展現國家自我防衛的決心；國軍戰力是全體國人安心如常生活的依靠，她要請民眾，繼續給國軍大大的支持，給國軍最大的動力。

總統蔡英文今天在臉書轉發國防部以「日常」為主題製作的軍人節影片說：「各位守護國土的國軍兄弟姐妹，軍人節快樂！」

總統表示，中國上個月在台海周邊進行軍演，引發區域緊張情勢。這段時間，她特地到陸海空三軍各級部隊，為第一線的國軍弟兄姊妹加油打氣，了解當時戰備狀況，並和國軍官兵一起用餐。

她指出，看著國軍弟兄姊妹分享執勤甘苦時的神情，堅定又充滿自信，聽他們描述與中國敵艦機對峙時的語氣，仍有幾分激動，但也更加成熟。

總統表示，國軍展現堅定不退縮的勇氣，沉著應對，值得民眾為國軍官兵喝采；她也相信，經過這段時間的戰備任務之後，國軍戰力更加強悍。

總統指出，面對中國的軍事威脅，政府明年度的國防部預算，首次突破新台幣4000億元，整體預算規模更將達到5863億元，創下歷史新高，成長近40%。

她表示，國防整體預算的大幅成長，代表政府對國軍的支持，展現國家自我防衛的決心，更是因應當前國家面臨的情勢，強化戰訓整備工作，建構堅強可恃的防衛戰力，確保國家安全和區域穩定。

總統強調，國軍的戰力，就是全體國人能安心如常生活的依靠；她要請民眾，繼續給國軍大大的支持，給國軍最大的動力。

國防部發言人也在臉書發文指出，這一年很不容易，疫情改變了習以為常的生活，敵情威脅讓區域情勢升溫，但面對不同的挑戰，國軍始終秉持「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」態度，本著「不挑釁」原則，持續強化各項戰備整備。

國防部說：「請放心！國軍會繼續在第一線捍衛國土、屏障海疆、保衛領空，守護國人的日常，這是我們與國人的約定，也是國軍對國家的承諾！」

國防部表示，再次感謝第一線辛苦的官兵，還有軍眷們的相挺支持，祝福官兵及軍眷們「九三軍人節」快樂；因為，這是值得國軍官兵、軍眷及國人共同驕傲的日子。（編輯：林克倫）1110903