陳建仁任特使出席教宗就職 外交部：彰顯台梵情誼

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（中央社記者楊堯茹台北14日電）外交部今天表示，總統賴清德指派前副總統陳建仁擔任總統特使，代表台灣出席新任教宗良十四世就職典禮，彰顯台梵情誼，外交部政次吳志中將陪同出席。

外交部晚間發布新聞稿指出，新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職典禮將於18日舉行，賴總統指派前副總統陳建仁擔任總統特使，代表台灣前往教廷出席就職典禮，以傳達政府、人民及天主教社群的誠摯祝賀，期盼未來持續深化台梵邦誼，共同實現和平及正義，建立台梵關係新里程碑。

外交部說明，陳建仁與教廷關係深厚，除於教廷「宗座科學院」（Pontifical Academy of Sciences）擔任院士外，並獲教廷冊封為宗座聖大額我略爵士（ Knight of the Pontifical Equestrian Order of St. Gregory the Great）及耶路撒冷聖墓騎士團騎士（Knight of the Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem），在台灣及教廷均具重要地位。

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外交部強調，陳建仁代表台灣出席教宗就職典禮，彰顯台梵互動關係及友好情誼。賴總統並指示外交部全力協助陳建仁前往教廷，外交部政務次長吳志中將陪同出席。

外交部表示，台灣與教廷共享宗教自由、人權、和平及博愛等普世價值，兩國邦誼已83年，關係深厚。台灣將持續與教廷深化合作，共同實現教宗良十四世呼籲的和平及正義，共同為世界做出貢獻，為台梵關係創造新里程碑。（編輯：林興盟）1140514