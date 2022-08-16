國民法官新制將上路 花蓮地院啟用新法庭專區

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國民法官新制將於民國112年起實施，花蓮地方法院16日揭牌啟用國民法官法庭專區，法庭寬敞明亮，也導入語音辨識、錄影回放等科技設。中央社記者張祈攝 111年8月16日

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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）國民法官新制明年起實施，花蓮地方法院今天揭牌啟用國民法官法庭專區，法庭風格結合原住民、太平洋元素，寬敞明亮，也導入語音辨識、錄影回放等科技設備，讓參與民眾更快進入狀況。

花蓮地方法院今天舉行國民法官法庭揭幕儀式，開箱新法庭、選任會場、評議室、休息區等區域。

花蓮地院長許仕楓說，經過1年多整建，改建舊有大禮堂，依照司法院規範改建為國民法官法庭，佈置上加入原民圖騰、浪花型天花板等在地特色，提供友善空間；也提供獨立、舒適的休息室。

受邀參與揭牌儀式的司法院副秘書長周占春致詞指出，國民法官新制參與審判對法官、檢察官、辯護人等都是很大挑戰，好的場所提供參與國民安靜、隱密的區域了解案情，都是成功的元素。

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新啟用的國民法官法庭，在席位布置部分，由審判長及2名職業法官在法檯中央，左右各有3名國民法官席位；另有4個備位國民法官席位；檢、辯席位則以扇型配置。

花蓮地院指出，國民法官法將於民國112年1月1日正式上路，第一階段審理「故意犯罪致人於死」的有關案件，如殺人、酒駕致人於死等罪，預計1年案量約9件；第二階段則於115年實施，加審10年以上的重案。（編輯：謝雅竹）1110816

國民法官新制將於民國112年起實施，花蓮地方法院16日揭牌啟用國民法官法庭專區。中央社記者張祈攝 111年8月16日