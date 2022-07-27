因應國民法官新制 台北地院揭牌啟用新法庭

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（中央社記者劉世怡台北27日電）國民法官制度明年起施行，台北地方法院在寶慶院區打造出2間全新國民法官法庭，今天舉行揭牌啟用。院長黃國忠表示，心情像「入厝」，期許新制實施時，使司法公信力提升。

台北地方法院今天舉行國民法官法庭揭牌啟用典禮，邀請司法院副秘書長周占春、最高檢察署主任檢察官呂文忠、全國律師聯合會理事長陳彥希等人出席，共同揭牌。

黃國忠指出，國民法官法在明年1月1日正式上路實施，將由職業法官3人以及6名國民法官共同組成合議庭，審理判決。台北地方法院現有的法庭已經不足以因應國民法官新制，因此構思建構新的法庭，經其他司法機關協助，將寶慶院區打造出2間國民法官法庭。

黃國忠表示，「台北地方法院準備好了」，今天揭牌啟用非常感謝設計監造及承包廠商，使法庭空間符合人權公約、司法院規定，並有著莊嚴、便民、親民觀感，希望能在新制實施時，使司法公信力提升。

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新啟用的國民法官法庭，在席位布置部分，由審判長及2名職業法官在法檯中央，左右各有3名國民法官席位；另有備位國民法官4個席位；檢、辯席位則以扇型配置。

「國民法官法」將於民國112年元旦正式上路，未來年滿23歲的民眾有機會獲選為國民法官，與法官共同審判特定刑事案件，並一起決定被告有罪與否及刑期。第一階段審理與死亡有關的案件，例如殺人、傷害致死等，但僅限於故意犯，未納入過失犯；第二階段則於115年施行，加審10年以上的重案。（編輯：李亨山）1110727