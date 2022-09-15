備選國民法官逾13萬人 司法院籲民眾提防詐騙

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112年備選國民法官共計13萬1998人，司法院今天指出，各法院不會要求民眾提供提款卡、存摺、保證金等，呼籲民眾提防詐騙。圖為國民法官席位。（中央社檔案照片）

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（中央社記者林長順台北15日電）112年備選國民法官共計13萬1998人，司法院今天指出，各法院年底前將以書面、掛號或雙掛號信函方式寄發通知書，不會要求民眾提供提款卡、存摺、保證金等，呼籲民眾提防詐騙。

司法院、警政署超前部署，上午共同舉辦「國民法官反詐騙記者會」，由司法院秘書長林輝煌、刑事廳長彭幸鳴、警政署長黃明昭、刑事警察局長李西河一起提醒民眾反詐騙。

彭幸鳴指出，為因應國民法官制度將於明年1月1日施行，各地方法院預先評估明年所需備選國民法官人數後，已分別通知各縣市政府，經統計備選國民法官合計共13萬1998人，待法院審核資格後，各備選國民法官將於年底前陸續收到通知。

彭幸鳴表示，這次設計，跳脫過往公務機關制式書函格式，用合乎直覺、美觀具親和力的排版，簡單易懂的文字，設計出信封、簡介、調查表、申請書等相關文件，讓民眾更容易理解國民法官制度內涵，進而願意參與審判。

林輝煌表示，法院通知國民法官，會用書面、掛號或雙掛號信函方式寄發。在國民法官制度施行後，法院有4個「不會」，第一、法院不會要求國民法官加入LINE群組，第二，法院不會要求國民法官提供保證金，第三，法院不會要求國民法官提供存摺或提款卡，第四，法院不會要求國民法官操作自動提款機。

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黃明昭指出，為展現打擊詐騙、守護治安決心，行政院已訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向破解詐騙手法，建立國內防詐騙、毀工具、擋金流、清集團目標。

他說，隨著國民法官制度即將施行，詐騙集團也可能冒用國民法官制度行騙，故警方也同步進行防詐宣導，提升民眾「識詐」知能，讓全民在了解國民法官新制的同時，也培養自身防詐技巧，避免遭受詐騙。（編輯： 方沛清）1110915