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國民法官112年上路 司法院打造人民參與法庭

2022/3/1 16:27（3/1 17:21 更新）
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「國民法官法」將於民國112年上路，新北地方法院斥資500多萬元，改造院內5樓法庭區，1日下午開箱亮相，圓弧形雙層主法檯是國民法官法庭的設計重點，國民法官無論坐在哪個位置，都能清楚看見法庭動態；坐在中間的審判長，也能夠隨時關照國民法官需求。（新北地方法院提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年3月1日
「國民法官法」將於民國112年上路，新北地方法院斥資500多萬元，改造院內5樓法庭區，1日下午開箱亮相，圓弧形雙層主法檯是國民法官法庭的設計重點，國民法官無論坐在哪個位置，都能清楚看見法庭動態；坐在中間的審判長，也能夠隨時關照國民法官需求。（新北地方法院提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年3月1日
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（中央社記者沈佩瑤新北1日電）「國民法官法」將於民國112年上路，新北地方法院斥資500多萬元，改造院內5樓法庭區，今天下午開箱亮相。司法院長許宗力表示，希望讓國民法官感受法庭莊嚴，同時也是友善可親。

國民法官法

國民法官法審查大事記

立法院第9屆

2017年8月12日　總統府司法改革國是總結會議

2017年11月30日　司法院發布「國民參與刑事審判法」草案（初稿）

2017年4月25日　司法院及行政院函請立法院審議「國民參與刑事審判法」草案

2018年5月4日　立法院一讀

2018年10月4日　立法院召開「人民參與刑事審判」公聽會

立法院第10屆

2020年3月19日　行政院會修正通過「國民參與刑事審判法」草案

2020年4月15～16日　立法院審查兩院版「國民參與刑事審判法草案」案

2020年4月23日　立法院召開「提升司法公信-最符合國人期待之審判制度為何？人民參與刑事審判應何去何從」公聽會

2020年4月27日　立法院審查兩院版及周春米委員提案之「國民參與刑事審判法」草案、時代力量黨團版「刑事陪審法草案」案

2020年5月7日　立法院召開「提升司法公信-最適我國國民參與之司法審判制度究應為何？」公聽會

2020年7月6日　立法院朝野協商：改名「國民法官法」

2020年7月20～22日　立法院第1次臨時會第3次會議：審查國民法官法案

整理：王揚宇

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」將於民國112年元旦正式上路，未來年滿23歲的民眾有機會獲選為國民法官，與法官共同審判特定刑事案件，並一起決定被告有罪與否及刑期。

為了讓法庭符合國民法官入庭審判需求，新北地院斥資新台幣500多萬元，改造院內5樓法庭空間與資訊系統，今天下午舉行開箱啟動儀式，司法院長許宗力、法務部政務次長蔡碧仲等出席。

許宗力致詞指出，國民法官法即將實施，選出國民和專業法官一起審判，司法院希望打造「人民參與」的司法殿堂，讓國民法官感受法庭莊嚴，同時也是友善可親。

許宗力表示，考量每個地方法院既有硬體、空間不同，指定新北、高雄及南投地院為示範法院，輔助各法院設計符合環境需求、展現各自特色的國民法官法庭。

許宗力說，圓弧形雙層主法檯是國民法官法庭的設計重點，國民法官無論坐在哪個位置，都能清楚看見法庭動態；坐在中間的審判長，也能夠隨時關照國民法官需求。

至於檢、辯席位的扇型配置，也使所有參與者都能夠聚焦於法庭上攻防，更有助於實踐證據裁判、公平審判的核心理念。

蔡碧仲致詞表示，國民法官法庭設計以白色、木質調為基底，象徵公開透明、溫暖且富有人性。

蔡碧仲說，法庭空間與以多元運用原則，規劃選任會場、詢問室、評議室、休息室、專用動線及安全通道等關連場域，顧慮到不同使用者的需求，且配備「無障礙設施」，實現國民法官制度多元、同理及包容的精神。（編輯：張銘坤）1110301

「國民法官法」將於民國112年上路，新北地方法院改造院內5樓法庭區，1日下午舉行開箱啟動儀式，司法院長許宗力（前中）表示，希望打造「人民參與」的司法殿堂，讓國民法官感受法庭莊嚴，同時也是友善可親。中央社記者沈佩瑤攝 111年3月1日
「國民法官法」將於民國112年上路，新北地方法院改造院內5樓法庭區，1日下午舉行開箱啟動儀式，司法院長許宗力（前中）表示，希望打造「人民參與」的司法殿堂，讓國民法官感受法庭莊嚴，同時也是友善可親。中央社記者沈佩瑤攝 111年3月1日
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