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首頁 / 社會

國民法官新制將上路 黃子佼開箱國民法庭

2022/11/3 11:49（11/3 14:01 更新）
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國民法官新制將於112年上路，台北地方法院3日邀請藝人黃子佼（右）到台北地方法院寶慶院區，與法官歐陽儀（左）聯手開箱國民法庭，並拍攝開箱影片，這也是國民法官法庭揭牌後，首度對外曝光。（司法院提供）中央社記者林長順傳真 111年11月3日
國民法官新制將於112年上路，台北地方法院3日邀請藝人黃子佼（右）到台北地方法院寶慶院區，與法官歐陽儀（左）聯手開箱國民法庭，並拍攝開箱影片，這也是國民法官法庭揭牌後，首度對外曝光。（司法院提供）中央社記者林長順傳真 111年11月3日
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（中央社記者林長順台北3日電）國民法官新制將於112年上路，台北地方法院今天邀請藝人黃子佼到北院寶慶院區，與美女法官歐陽儀聯手開箱國民法庭，並拍攝開箱影片，這也是國民法官法庭揭牌後，首度對外曝光。

台北地方法院國民法庭位於台北市長沙街寶慶院區的孺慕堂，今年闢建2間國民法官專庭，同步保存原建築的時代美感，有國民法官專屬休息室，一旁同樣是市定古蹟的至德堂，則是做為6個職業法官的辦公室。

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黃子佼指出，自己有聽過「國民法官」這個名詞，但對制度了解並不多，透過跟法官歐陽儀的對話過程，了解國民法官制度的設計就是要借重不同領域背景民眾的生活歷練、人生經驗與價值觀，讓判決可以融入多元視角，更切合社會常情。

黃子佼表示，相當認同司法與社會增進對話，未來才能更好，希望透過開箱影片，可以讓更多人了解國民法官，一起來支持並參與改變。（編輯：李亨山）1111103

黃子佼
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