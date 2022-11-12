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司法院國民法官課登場 學者分享死因鑑定

2022/11/12 16:26（11/12 16:36 更新）
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司法院12日舉辦首場「給國民法官的第一堂課—司法與鑑識科學講座」，邀請台灣大學醫學院法醫學科暨研究所所長翁德怡（中）以「法醫毒物學如何協助司法相驗」為題，透過真實案例分享如何作成與判斷鑑定報告。（司法院提供）中央社記者蕭博文傳真 111年11月12日
司法院12日舉辦首場「給國民法官的第一堂課—司法與鑑識科學講座」，邀請台灣大學醫學院法醫學科暨研究所所長翁德怡（中）以「法醫毒物學如何協助司法相驗」為題，透過真實案例分享如何作成與判斷鑑定報告。（司法院提供）中央社記者蕭博文傳真 111年11月12日
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（中央社記者蕭博文台北12日電）司法院表示，為加強國民法官對於科學證據的思辨能力，規劃「給國民法官的第一堂課」系列講座，今天邀請台灣大學醫學院法醫學科暨研究所所長翁德怡分享死因鑑定，反應熱烈。

司法院發言人張永宏表示，明年1月1日開始的國民法官制度，將會以刑事重大犯罪（如殺人）為適用對象，在此類犯罪中，精神鑑定、死因鑑定等科學證據對於判決結果往往扮演非常重要的角色。

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張永宏說，為加強未來的國民法官對於科學證據的思辨能力，成為國民法官後能夠明察秋毫、公正判斷，司法院特別規劃「給國民法官的第一堂課—司法與鑑識科學講座」系列活動共3場，首場邀請翁德怡擔任講座，之後也會邀請不同領域的學者專家分享司法鑑定經驗。

司法院新聞稿指出，今天邀請曾在台大通識課創下2450人搶修紀錄的翁德怡講授「法醫毒物學如何協助司法相驗」專題，以真實案例分享如何作成與判斷鑑定報告；演講反應熱烈，報名秒殺，觀眾提問熱烈，司法院因應向隅民眾的求知慾望，經徵得翁德怡同意，將演講影片於司法院臉書上架公開。（編輯：張銘坤）1111112

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