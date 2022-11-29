監委巡察司法院 盼國民法官新制順利上路

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監察院司法及獄政委員會召集人郭文東29日與監委王幼玲、王美玉、林國明、高涌誠、葉大華等人巡察司法院，瞭解司法院業務與工作成果，並加強兩院互動。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年11月29日

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（中央社記者陳俊華台北29日電）監察院今天巡察司法院，監委郭文東說，明年元月將實施國民法官新制，司法院已就程序及相關規定進行各項準備作業，期許屆時能順利上路；另有監委關注跨國同婚、憲法訴訟新制等議題。

監察院透過新聞稿表示，司法及獄政委員會召集人郭文東上午與監委王幼玲、王美玉、林國明、高涌誠、葉大華等人巡察司法院，瞭解司法院業務與工作成果，並加強兩院互動。

郭文東說，今年1月4日施行的憲法訴訟法，與監察院職權行使相關，對於司法院多次邀監察院擔任鑑定機關及法庭之友，在言詞辯論時闡述意見表示肯定。

王美玉則針對憲法訴訟新制提出許多關切，包括新制施行前舊案處理，以及監察院聲請釋憲要件等；對於如何建立上訴審法官迴避機制、少年觀護所濫用「緩懲罰」措施，且暫時收容成年提審者產生大欺小問題、司法通譯資源是否足夠等議題提出詢問。

王幼玲則就明年8月15日將實施行政訴訟新制，有關心智障礙者得否有信賴者陪同，及判決書應如何適當遮隱，以優化當事人近用司法權益，並保護其人身安全等議題進行了解。

高涌誠呼籲，就「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）審查所關切的議題，提出強化性別統計、保障性侵被害人的司法程序、分析國內法院適用CEDAW情形；對於跨國同婚、國民法官法通過後審判長主持評議會議的專業訓練等議題，請司法院釋疑。

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林國明則針對法官作成判決書是否應依刑事訴訟法相關規定記載、及判決書得否建立防錯機制，避免漏列相關欄位，以及評議意見所載法官與實際參與評議法官不符等，就教司法院。

葉大華說，建議司法院應勇於釐清公眾誤解議題，例如未成年者的被告資料不得公開等規定，並納入司法公眾教育；另就犯罪行為人在未成年期間犯罪，卻遭以成人犯受理及量刑、少年法院法官遭彈劾，歷任院長是否應對其作成職務監督等議題表示關切。（編輯：林興盟）1111129