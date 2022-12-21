台中地院攜手醫療機構 為國民法官提供心理照護

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）國民法官新制明年1月1日實施，考量國民法官面臨壓力，審理過程中見聞重大刑案證據產生心理創傷，台中地院與4家醫院、諮商心理師公會簽署，提供必要醫療與心理照護。

台中地院今天透過新聞稿指出，國民法官未來恐面臨壓力，發生在家庭責任與工作請假的困擾，或是在審理過程中因親身見聞重大刑案證據所產生的心理創傷，或者可能擔心無法勝任或面對研讀龐大卷證資料的沈重負擔，甚至是共同判決後對他人的人生造成重大影響的心理壓力。

「國民法官法」規定，法院得依職權或依聲請對國民法官及備位國民法官給予以必要之保護措施。因此，台中地院與台中榮民總醫院、中山醫學大學附設醫院、衛福部豐原醫院、童綜合醫院以及台中市諮商心理師公會等醫療院所簽約，為國民法官提供專業醫療、諮商服務。

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希望協助國民法官與備位國民法官面對心理壓力時，能即時得到完整幫助，面對刑案審理時所產生的心理負擔，建立有效地紓解管道，能夠更用心、安心的參與審判程序。

司法院統計，台中地院預計明年國民參與審判案件數為31件，所需備選國民法官初選名冊人數為1萬1250人，台中市政府今年9月在台中地院、地檢署、律師公會代表等人見證下，從符合資格的市民中，以電腦隨機抽選產生，名單已上傳台中地方法院。（編輯：郭諭儒）1111221