因應國民法官制度 蔡清祥期勉檢察機關全力以赴

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（中央社記者蕭博文台北23日電）最高檢表示，因應國民法官法將於民國112年元旦施行，昨天依法務部指示邀集各地檢察署檢視整備作為，法務部長蔡清祥到場勉勵檢察機關應做好萬全準備，全力以赴。

最高檢察署今天發布新聞稿指出，蔡清祥極為重視國民法官制度，因此交由最高檢於昨天邀集各地檢察署共同檢視整備狀況，會中特別指定士林、桃園、南投、雲林、台南地檢署進行專題報告。

蔡清祥會議中表示，對於國民法官法施行，檢察機關應做好萬全準備，全力以赴，希望一上場，就讓人刮目相看。

法務部檢察司長黃謀信指出，國民法官法未來有許多案件需要鑑定，例如被告精神狀況，絕對是國民法官法案件進行時的重中之重。

檢察總長邢泰釗表示，國民法官法關於上訴審的規定，只有4個條文，留給實務發展很大的空間，未來三審將扮演遊戲規則確立者角色，最高檢已積極因應中，共同為國民法官法的推動及落實善盡責任。

另外，新聞稿提到，國民法官制度有預斷禁止、法官組成、較高的有罪門檻、蒐證範圍及證據呈現方式改變等4大面向特色。

最高檢表示，檢察官在偵查階段對於量刑證據需有更深入及廣泛調查，且證據呈現需考量國民法官的視角，便於國民法官眼見耳聞即能理解，儘量以圖像化、聲音影像化、身歷其境等方式，還原犯罪現場。（編輯：戴光育）1111223