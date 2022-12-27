國民法官新制紀念郵票小全張 112年1/3發行

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）國民法官制度將於民國112年1月1日施行，深具時代意義，中華郵政公司也將於112年1月3日發行「國民法官新制實施紀念郵票小全張」。

中華郵政今天發布新聞稿，為紀念中華民國司法史上首次由國民與職業法官共同審判的制度，112年1月3日發行「國民法官新制實施紀念郵票小全張」1張，內含面值新台幣28元郵票1枚。

中華郵政說，這套郵票以國民法官法庭為主題，圖案為國定古蹟司法大廈。

國民法官法庭由6名國民法官與3名職業法官共同組成，負責審理重大刑事案件，年滿23歲以上的國民，皆有機會被抽選為國民法官，藉由積極參與及提供多元觀點，讓司法更貼近民眾想法，提升司法透明度，加深國民對司法的理解與信賴。

配合國民法官郵票發行，中華郵政特印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及明信片各1批，提前於111年12月29日發售；另製作預銷首日戳小全張封及鐫刻紀念郵戳，於郵票發行當日供售及蓋用，民眾可至全國各地郵局、郵政博物館洽詢或至「中華郵政集郵電子商城」（https://stamp.post.gov.tw）訂購。（編輯：陳政偉）1111227