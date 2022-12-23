國民法官新制將上路 民團邀各界監督施行狀況

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（中央社記者王揚宇台北23日電）國民法官法將於明年1月1日正式上路，民間監督國民法官法施行聯盟今天表示，這是司法制度的大變革，聯盟將成立網站，協助民眾成為具批判能力的國民法官等，與大家一起監督國民法官法施行情形。

立法院臨時會院會2020年7月22日三讀通過國民法官法，規定進行國民參與審判的案件，由法官3人及國民法官6人共同組成國民法官法庭，共同進行審判。

由多個民間團體組成的民間監督國民法官法施行聯盟，今天與律師出身的立委林思銘、邱顯智在立法院召開記者會。

為使國民法官制度可以順利施行，聯盟提出4大期許，包括期盼具有批判能力的國民法官；期許職業法官與國民法官建立友善及平等的溝通模式；建議各地方法院邀集國民法官座談，持續精進制度運作；建議司法院公開並彙整庭期資訊、持續推動刑事訴訟制度改革。

至於聯盟後續的監督與行動，聯盟指出，包括成立網站，彙整「行前須知」，協助民眾成為具批判能力的國民法官；邀請民眾、團體，針對行國民法官案件進行法庭觀察。

此外，也將邀請實際參與審判的國民法官進行交流，蒐集民眾第一手的觀察及對司法改革的心得看法。

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對於國民法官法將於明年1月施行，林思銘說，這一年多時間，院檢辯三方都努力準備相關教育訓練跟宣導，對於他們的努力要予以肯定，但有幾個點要持續關注，例如會不會有法官威權效應問題，及協商過程是否要公開透明、錄音錄影等，都值得觀察。

邱顯智指出，法案審查時有通過附帶決議，要求滾動式檢討，要讓人民真的可以參與審判，往提高案量的方向發展；此外，由於國民法官制採合審合辦，未來國民法官會不會受到職業法官影響，這值得關注，也是大家憂心的事。（編輯：蘇志宗）1111223