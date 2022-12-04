宣導國民法官新制 許宗力率千名司法人員路跑

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「財政部111年統一發票盃暨國民法官新制路跑活動」4日在台南登場，司法院長許宗力帶領全台超過30間法院、1028名司法人員開跑，希望在響應公益的同時，也能讓民眾更加認識國民法官制度。（司法院提供）中央社記者林長順傳真 111年12月4日

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（中央社記者林長順台北4日電）「財政部111年統一發票盃暨國民法官新制路跑活動」今天在台南登場，司法院長許宗力帶領全台超過30間法院、1028名司法人員開跑，宣導即將於明年元旦施行的國民法官新制。

許宗力致詞時指出，統一發票盃路跑活動已舉辦多年，今年特別與國民法官制度結合，希望在響應公益的同時，也能讓民眾更加認識國民法官制度。明年1月1日起，只要是年滿23歲的國民，都有機會被抽選擔任國民法官，跟職業法官一起坐在法檯上，共同討論、一起決定重大刑事案件的判決。

許宗力表示，國民法官制度跟路跑一樣是全民運動，需要全民踴躍參與，不分年齡、性別、職業，也不需要法律專長，只要積極參與、認真聆聽、分享經驗與看法，讓司法審判能夠納入多元的經驗與看法，就是最棒的國民法官。

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除了許宗力，大法官黃虹霞、黃瑞明、謝銘洋、司法院副秘書長黃麟倫、刑事廳廳長李釱任、台灣高等法院台南分院院長黃瑞華及台南地方法院院長董武全等人，也出席路跑活動。

司法院現場準備紀念毛巾，要送給完賽的跑者，一起為國民法官暖身起跑，同時也在活動廣場設置「國民法官賓果王」遊戲攤位，邀請曾經在國際棒球賽中組成內野「金鏞連線」，多次為國爭光的明星球員陳鏞基、胡金龍與民眾一同玩遊戲闖關拿獎品。（編輯：張銘坤）1111204