台北地院發表成果 國民法官吉祥物首次亮相

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（中央社記者劉世怡台北15日電）國民法官新制將於明年1月上路，台北地院今天舉行國民法官模擬法庭成果發表會暨逗陣繞法院活動，藝人黃子佼出席並與首次亮相的國民法官吉祥物喬治、希多士一同登台。

台北地方法院指出，黃子佼月初才受邀成為台北地院國民法庭開箱第一人，今天再次現身台北地院；台北地院舉行活動邀請這兩年來參與過模擬法庭的民眾「回娘家」，並讓黃子佼與首次亮相的國民法官吉祥物喬治、希多士合體一同登台。

黃子佼在活動現場介紹兩隻吉祥物的背景，喬治Judge代表職業法官，穿的是法官的藍白色法袍，頭頂上的是天秤，代表司法公平正義；希多士Citizen是國民法官，一隻貓頭鷹，一隻草鴞，都是貓頭鷹家族，寓意職業法官跟國民法官都需要耳聰目明、明察秋毫，一起參與審判作出符合普世價值的判決。

台北地院指出，為了明年元旦正式上路的國民法官新制，全國法院積極籌備國民法官模擬法庭，台北地院共辦8場演練超過200名素人參與模擬，累積豐碩經驗與心得，今天特別舉辦成果發表會。

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成果發表會採取茶會方式進行，現場並設置裝置藝術與留言牆，演練過程的幕後花絮，也首度透過影片公開，2年來參與國民法官新制演練的北院全體庭長、法官，更將在場與來賓交流互動，透過與社會積極對話、使多元聲音進入法院，促成新制順利實施。

此外，曾任律師的導演唐福睿與北院法官廖晉賦，一起主持北院法官共筆集結演練心得所出版的新書發表，還邀請台北愛樂交響樂團小提琴家鄧凱鴻、大提琴家李姿慧及鋼琴家吳宜玲，現場演出鋼琴三重奏，以及由北院政風室主任林靜瑜主持「逗陣繞法院」活動。（編輯：李錫璋）1111115