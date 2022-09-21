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許效舜曾任法警 拍片宣傳國民法官感到榮耀

2022/9/21 12:41（9/21 13:31 更新）
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台灣高等法院商請藝人許效舜演出短劇宣導國民法官新制及假律師司法黃牛事件，21日舉行發表會，許效舜（左）與司法院長許宗力（右）合影。中央社記者劉世怡攝 111年9月21日
台灣高等法院商請藝人許效舜演出短劇宣導國民法官新制及假律師司法黃牛事件，21日舉行發表會，許效舜（左）與司法院長許宗力（右）合影。中央社記者劉世怡攝 111年9月21日
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（中央社記者劉世怡台北21日電）台灣高等法院商請藝人許效舜演出短劇宣傳國民法官，及假律師司法黃牛事件，今天進行發表會。許效舜說，曾任法警，因同學關係而受邀拍下這次影片，感到無比榮耀。

高院今天舉行「111年度逗陣繞法院廉政宣導活動」，司法院長許宗力、高院院長李彥文及演出的許效舜等人出席。

高院指出，這次宣導影片，以民眾日常生活中常見的法律議題切入，除宣導「國民法官新制」外，另傳達民眾如何「查詢合格律師資格」的方法，如果遇到有假律師或司法黄牛從事「破壞司法信譽」案件時，可向各法院政風室檢舉。

許效舜在活動尾聲受訪表示，之前曾任基隆地院法警，這次是因為老同學陳長庚（高院退休法警長）關係，受邀來拍影片，「一個諧星有辦法能重新回到法院，為大眾服務感到無比榮耀」，這是一個神聖任務，全力以赴。

宣傳影片敘述，許效舜在捷運車廂上涉嫌對1名高挑女子腿部拍照遭查獲，官司期間找上假律師，經由同學陳長庚提醒才知道須到法務部官網，就可查詢合格律師；法院審理案件時，許效舜提及新制國民法官資格，請求本案可由國民法官參與審判，但法官告知本案不符要件；最終法官採信許效舜答辯，當時是拍女子腿邊的「金華火腿」，判許效舜無罪。

高院新聞稿指出，期藉由許效舜豐富的表演經驗及專業的表演能力，呈現出活潑有趣的模擬法庭短片，將生硬的法律議題及概念，讓大眾在輕鬆自在的情境下，接收到最正確的法律知識，除能保障自身權益以外，更能提升全民對司法的信賴。

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高院表示，民眾遭假律師或司法黃牛詐騙案例時有所聞，司法院所屬政風單位自民國109年起至111年8月底止，訪查518人（律師44人、曾到法院洽公民眾474人），具體發掘「破壞司法信譽」案件8案，移請檢調機關偵辦，其中3案結案，尚有5案偵辦中。

高院指出，「國民法官新制」將於112年1月1日施行，只要年滿23歲的國民，對於最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，或故意犯罪因而發生死亡結果的案件，就有機會被選任為國民法官參與審判。（編輯：李亨山）1110921

台灣高等法院商請藝人許效舜（後排左6）演出短劇宣導國民法官新制及假律師司法黃牛事件，21日舉行「111年度逗陣繞法院廉政宣導活動」。中央社記者劉世怡攝 111年9月21日
台灣高等法院商請藝人許效舜（後排左6）演出短劇宣導國民法官新制及假律師司法黃牛事件，21日舉行「111年度逗陣繞法院廉政宣導活動」。中央社記者劉世怡攝 111年9月21日
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