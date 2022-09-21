許效舜曾任法警 拍片宣傳國民法官感到榮耀

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（中央社記者劉世怡台北21日電）台灣高等法院商請藝人許效舜演出短劇宣傳國民法官，及假律師司法黃牛事件，今天進行發表會。許效舜說，曾任法警，因同學關係而受邀拍下這次影片，感到無比榮耀。

高院今天舉行「111年度逗陣繞法院廉政宣導活動」，司法院長許宗力、高院院長李彥文及演出的許效舜等人出席。

高院指出，這次宣導影片，以民眾日常生活中常見的法律議題切入，除宣導「國民法官新制」外，另傳達民眾如何「查詢合格律師資格」的方法，如果遇到有假律師或司法黄牛從事「破壞司法信譽」案件時，可向各法院政風室檢舉。

許效舜在活動尾聲受訪表示，之前曾任基隆地院法警，這次是因為老同學陳長庚（高院退休法警長）關係，受邀來拍影片，「一個諧星有辦法能重新回到法院，為大眾服務感到無比榮耀」，這是一個神聖任務，全力以赴。

宣傳影片敘述，許效舜在捷運車廂上涉嫌對1名高挑女子腿部拍照遭查獲，官司期間找上假律師，經由同學陳長庚提醒才知道須到法務部官網，就可查詢合格律師；法院審理案件時，許效舜提及新制國民法官資格，請求本案可由國民法官參與審判，但法官告知本案不符要件；最終法官採信許效舜答辯，當時是拍女子腿邊的「金華火腿」，判許效舜無罪。

高院新聞稿指出，期藉由許效舜豐富的表演經驗及專業的表演能力，呈現出活潑有趣的模擬法庭短片，將生硬的法律議題及概念，讓大眾在輕鬆自在的情境下，接收到最正確的法律知識，除能保障自身權益以外，更能提升全民對司法的信賴。

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高院表示，民眾遭假律師或司法黃牛詐騙案例時有所聞，司法院所屬政風單位自民國109年起至111年8月底止，訪查518人（律師44人、曾到法院洽公民眾474人），具體發掘「破壞司法信譽」案件8案，移請檢調機關偵辦，其中3案結案，尚有5案偵辦中。

高院指出，「國民法官新制」將於112年1月1日施行，只要年滿23歲的國民，對於最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，或故意犯罪因而發生死亡結果的案件，就有機會被選任為國民法官參與審判。（編輯：李亨山）1110921