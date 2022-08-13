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視察埔里水源共融公園預定地 蘇貞昌：全力支持

2022/8/13 15:48（8/13 15:56 更新）
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行政院長蘇貞昌13日視察「埔里水源地兒童共融公園預定地」時表示，埔里水源地具百年歷史，應比照台南水道博物館妥善保存設施，採復舊如舊的施工手法修復，未來待共融公園落成後，可透過環教課程，向遊客宣導珍惜水源，讓民眾了解水資源得來不易。中央社記者吳哲豪南投攝 111年8月13日
行政院長蘇貞昌13日視察「埔里水源地兒童共融公園預定地」時表示，埔里水源地具百年歷史，應比照台南水道博物館妥善保存設施，採復舊如舊的施工手法修復，未來待共融公園落成後，可透過環教課程，向遊客宣導珍惜水源，讓民眾了解水資源得來不易。中央社記者吳哲豪南投攝 111年8月13日
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（中央社記者吳哲豪南投13日電）行政院長蘇貞昌今天前往南投埔里鎮，視察埔里水源地兒童共融公園預定地；蘇貞昌說，水源地具百年歷史，中央全力支持埔里鎮所提的計畫，也可宣導水資源重要性。

蘇貞昌在民主進步黨南投縣長參選人蔡培慧、南投埔里鎮長廖志城等人陪同下，來到南投埔里鎮的埔里水源地兒童共融公園預定地，廖志城及蔡培慧先針對「埔里水道水源地活化創生計畫」進行簡報，希望中央協助將自來水公司的埔里水源地改造成為兒童共融公園。

蘇貞昌致詞時指出，埔里水道水源地面積約3公頃，由台灣自來水公司所有，土地荒廢許久，為提升行政效率，將由自來水公司負責兒童共融公園後續規劃及建設，經費部分由文化部全額補助。

蘇貞昌表示，埔里水源地具百年歷史，應該比照台南市山上花園水道博物館，妥善保存設施，採取復舊如舊的施工手法修復，未來等到兒童共融公園落成後，可透過環境教育課程，向遊客宣導珍惜水源，讓民眾了解水資源得來不易。

結束視察埔里水源地兒童共融公園預定地的行程後，蘇貞昌一行人又前往參加埔里大坪頂地區擴大灌溉服務開工典禮以及魚池鄉的澀水漫心湖工程啟用典禮。（編輯：郭諭儒）1110813

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