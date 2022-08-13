視察埔里水源共融公園預定地 蘇貞昌：全力支持

行政院長蘇貞昌13日視察「埔里水源地兒童共融公園預定地」時表示，埔里水源地具百年歷史，應比照台南水道博物館妥善保存設施，採復舊如舊的施工手法修復，未來待共融公園落成後，可透過環教課程，向遊客宣導珍惜水源，讓民眾了解水資源得來不易。中央社記者吳哲豪南投攝 111年8月13日