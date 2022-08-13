民進黨改推鄭運鵬參選桃園市長 蘇貞昌：正確決定

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（中央社記者吳哲豪南投13日電）前新竹市長林智堅宣布退選桃園市長，由民進黨籍立委鄭運鵬接棒參選。行政院長蘇貞昌今天說，桃園市長選舉因論文而失焦，對林的退選表示尊重，也認為推出鄭運鵬是正確決定。

蘇貞昌上午在經濟部長王美花、民主進步黨南投縣長參選人蔡培慧等人陪同下，抵南投埔里鎮埔里水源地兒童共融公園預定地視察。並在媒體聯時，針對林智堅退選桃園市長及中國國民黨副主席夏立言前往中國參訪發表看法。

蘇貞昌指出，選舉本來應該是比較候選人和政見，但這段期間桃園選情因論文案失焦，節奏也都亂了，對於林智堅為爭取自己清白，退選要力爭清白予以尊重，民進黨也立刻提出在桃園最資深，對地方、中央最了解而歷練完整的黨籍立委鄭運鵬參選「反守為攻」，這是正確決定。希望選舉應就個人與政見好好討論，讓台灣選舉向上提升。

另外，有媒體問及夏立言出訪中國，包括藍營內部反彈聲浪高「夏立言一行人是否成為中國樣板？」蘇貞昌說，中國用軍機、軍艦、發射飛彈、假訊息，一再騷擾台灣，破壞區域和平，全世界都予以譴責。

蘇貞昌指出，當世界各國對台灣大力相挺的此時此刻，中國國民黨竟組團夜奔敵營，不斷混淆全世界的觀感，對力挺我們的國家何以交代，而國民黨提名要選舉的人也知道主流民意所在，所以紛紛站出來反對，那就不知道國民黨主事者到底圖的是什麼，到底想去交換什麼。

蘇貞昌勸國民黨懸崖勒馬，對於惡鄰外敵入侵應該舉國一致、團結對抗，也讓全世界看到台灣人一定在壓力下不屈服，而且會團結一致對抗外敵，絕沒所謂「『夜奔敵營』還能得到人民認同的事」。（編輯：孫承武）1110813