蘇貞昌：推18歲公民權、友善生養 為青年解決問題

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（中央社記者賴于榛台北10日電）行政院長蘇貞昌今天主持「行政院青年諮詢委員會」第3屆第3次會議時表示，政府推動18歲公民權、友善生養、興建社會住宅、提高育兒津貼等政策，皆是以實際行動，戮力解決青年族群面臨的問題。

政院晚間發布新聞稿指出，蘇貞昌今天主持青諮會時表示，在總統蔡英文領導下，政府持續朝「守住國家、照顧人民」的目標邁進。

他說，政府以實際行動推動相關政策，戮力解決青年族群面臨的各種問題，像是積極興建社會住宅、推出擴大租金補貼專案計畫解決居住問題；同時將育兒津貼提高至每月新台幣5000元，降低6歲以下就托費用，並擴大不孕症治療補助，打造友善生養環境。

教育方面，蘇貞昌表示，政府除落實「班班有冷氣」政策，9月也將優先推動偏鄉學校「中央廚房大帶小，熱騰騰午餐準時到」，以及「班班有網路、生生用平板」等政策；今年底選舉時，18歲公民權修憲複決案將一併舉辦，展現政府有決心、有效率解決問題。

蘇貞昌會中也針對「研擬淨零目標下的各部會青年政策」，以及「研擬在台外國人的創就業與好生活支持系統」兩項討論案與現場意見交流。

他表示，台灣治安良好、交通便捷且物價相對不高，加上台灣人民對外國人熱情友善，因此十分適合國際人才在此就業發展。

蘇貞昌說，為提高外國人才來台就業及留台生活誘因，政府已修正「外國專業人才延攬及僱用法」，進一步放寬專業工作條件、鬆綁居留及依親規定，並延長租稅減免期間及強化社會保障等，鼓勵外國人才長留久用。

此外，蘇貞昌表示，政府歡迎外國留學生來台學習語言，教育部已提出相關補助方案，同時鼓勵年輕人有機會能出國見識、學習，並請教育部及外交部予以協助。

他也要求內政部，研議建置多語友善系統，讓外國人士皆能迅速查詢相關實用資訊，優化其在台生活。（編輯：林克倫）1110810