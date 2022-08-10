徐國勇慰勉高雄警 要求查賄制暴加強候選人維安

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內政部長徐國勇（後白衣者）10日南下高雄市警局慰問員警辛勞並表示，查賄制暴一定會面臨很多地方壓力，但這是警察天職，他也要求警方加強蒐報賄選情資，確實保密偵辦，並強調科技偵查是未來打擊犯罪關鍵。（高雄市警局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年8月10日

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）年底選舉將近，內政部長徐國勇今天南下高雄市警局慰問辛勞。徐國勇說，查賄制暴一定會面臨地方壓力，要求警方加強蒐報賄選情資，並加強候選人人身維安工作等。

距離年底地方公職人員選舉僅剩100多天，徐國勇中午1時30分南下高雄市政府警察局慰問全體同仁選舉維安工作辛勞，並代表總統蔡英文及行政院長蘇貞昌對警察同仁表達感謝及祝福，另頒發選舉治安維護整備工作加菜金，會議中除聽取高雄市警局長林炎田對選前查賄制暴及治安維護工作簡報，也廣泛交換治安興革意見。

徐國勇在會中表示，查賄制暴一定會面臨很多地方壓力，但這是警察的天職。他要求警方加強蒐報賄選情資，確實保密偵辦，並強調科技偵查是未來打擊犯罪關鍵。現在犯罪集團已運用非現金數位貨幣、第三方支付等方式規避警方查緝，為向上溯源確實斬斷金流，一定要落實員警科技偵查基礎教育。

徐國勇也要求，警方持續執行肅槍、緝毒專案，列為選前淨化治安重點，另近來混合式毒品日趨氾濫須加強防範，新興毒品不僅戕害年輕人身心健康，也是對國家民族重大的危害，傷害國家、社會法益，應嚴加查辦。

徐國勇指出，選舉將近，各警察機關應全面防制任何組織假藉政黨或宗教等名義，以金錢或暴力介入選舉，尤其應嚴防境外勢力的滲透及假訊息影響選舉等行為。針對日本前首相安倍晉三遇襲身亡，他也要求加強候選人人身、住居所、各式競選造勢活動與處所、投開票所、選票印製及護送等維安工作。

此外，現今詐騙集團結合妨害自由，以人為對象，將國人騙到柬埔寨等東南亞地區拘禁、凌虐、販賣器官、抽血，甚至轉賣等。徐國勇也要求，這些犯罪集團在國內一定有共犯或接應者，請警方積極偵辦，讓全體國民有免於恐懼自由。（編輯：謝雅竹）1110810