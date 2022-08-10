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新北：加速淡北道路預算審議程序

2022/8/10 12:01
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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市政府工務局今天表示，尚未收到淡北道路正式核定的公文，但已加速預算審議程序的準備作業，只要一收到公文即可望本星期呈送交通部。

行政院長蘇貞昌6日視察新北市淡水時表示，政院將核定地方爭取26年的淡水河北側沿河平面道路（淡北道路）；也希望繼續闢建新的關渡橋，完成地區完整路網最後一哩路。

新北市副市長陳純敬今天在市政會議表示，淡北道路攸關紓解地方交通，甚至發揮救護車行駛的救命功能，市府幾乎已經就緒前期作業，希望在完成細部修正內容後，儘速呈報並且發包。

市府工務局長詹榮峰在會中表示，目前尚未收到行政院核定的正式公文，不過，已經請新建工程處加速準備預算審議程序作業，希望在本星期可以呈報交通部、公共工程委員會，並加速發包程序。

工務局說，有「淡水區救命道路」之稱的淡北道路，由行政院長蘇貞昌對外宣布核定後，市府加速招標作業。台2線竹圍路段沉痾已久的塞車問題可望紓解。

工務局說，淡北道路全長約5.45公里，範圍跨及新北市與台北市，以分流原則增設路廊；除有效提升道路容量與運輸效能，同時規劃人本環境的改造、大眾運輸導向與智慧交通管理等策略，讓區域交通服務效能更完善。

工務局說，市府早已移植植栽、遷移管線等前置作業，後續將加速提報經費審查與工程招標作業，讓淡北道路儘早開工。（編輯：李錫璋）1110810

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