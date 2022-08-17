8/17本土2萬4669例、33死 今年染疫重症累計破萬例[影]

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國內17日新增2萬4669例COVID-19本土病例。圖為16日新北市板橋區一間甜點店，服務人員等待顧客上門。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北17日電）指揮中心今天說明，國內新增本土個案數較上週同期增幅約4.2%，但總體疫情持平；國內重症累計破萬例，新增2例重症兒童，皆為MIS-C，截至目前MIS-C個案總計達100例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會說明，今天新增2萬4669例本土個案，比上週三（10日）新增1004例，確診個案新增中重症111例（中症64例、重症47例），其中33人死亡；另外，境外移入增204例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增33例本土病例死亡個案，年齡介於50歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，32例具慢性病史、23例未接種3劑疫苗，17人年齡超過80歲。

另外，今天新增2例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）。其中一人是1歲男童，無慢性病，7月29日確診，8月10日起出現咳嗽、高燒、流鼻水、嘔吐及活力食慾下降，8月14日赴急診就醫，檢查有結膜炎、喉嚨紅腫，診斷MIS-C住院，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，目前病況穩定，住一般病房觀察。

另一個案是3歲男童，無慢性病，6月19日確診，8月11日起高燒、腹痛、結膜紅腫、活力食慾下降，8月12日至門診就醫懷疑是MIS-C，轉至急診治療，檢查有結膜炎、喉嚨紅腫、草莓舌，住院給予免疫球蛋白等藥物治療，目前病況穩定，住一般病房觀察。

國內12歲以下兒童重症累計170例，包括27例腦炎、21例肺炎、3例敗血症、9例哮吼、100例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有27人死亡，10例腦炎、5例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。

羅一鈞表示，國內MIS-C累計達100例，其中62例是5歲以下幼兒、38例是6歲至12歲兒童，100例個案中僅有19人接種過疫苗，顯示Omicron BA.2株已造成至少百例MIS-C，以未接種疫苗兒童為主，提醒家長儘速帶孩子接種疫苗，尤其是5歲以下嬰幼兒。

根據指揮中心統計，今年1月至8月16日，本土輕症、無症狀個案累計486萬6808例、占99.54%，中症累計1萬2467例、占0.25%，重症累計1萬46例、占0.21%，其中死亡累計8653人。（編輯：張雅淨）1110817

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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