輝瑞嬰幼兒疫苗將抵台 中市府配合規劃施打時程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

因應COVID-19疫情，家長關心輝瑞嬰幼兒疫苗施打期程，台中市長盧秀燕16日在市政會議表示，這週約有127萬劑疫苗抵台，市府將配合中央配撥時間安排施打時程，再向市民公布。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年8月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中16日電）因應COVID-19疫情，家長關心輝瑞嬰幼兒疫苗施打期程，台中市長盧秀燕今天表示，這週約有127萬劑疫苗抵台，市府將配合中央配撥時間安排施打時程。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情可能再現高峰，盧秀燕上午主持線上市政會議，會中針對家長關心輝瑞嬰幼兒疫苗開放施打期程問題，她表示，市府將配合中央配撥時間安排施打，相關施打時程將再向市民公布。

盧秀燕表示，台中第1劑疫苗注射率97%，第2劑超過9成，第3劑超過7成；小朋友則因為注射時間較晚，防護力較不夠，為保障幼童健康，市府已安排台中30家衛生所於13日及20日，連續2個週六開設接種門診，針對6個月至11歲幼童提供莫德納幼兒、莫德納兒童及輝瑞兒童等疫苗接種。

盧秀燕指出，台中市除30家衛生所外，還有250家醫療院所可提供莫德納幼兒疫苗、268家醫療院所可提供輝瑞兒童疫苗，籲請家長踴躍洽詢預約接種。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於許多家長關心的輝瑞嬰幼兒疫苗何時能接種，盧秀燕說，根據中央消息，這週約有127萬劑輝瑞嬰幼兒疫苗抵台，中央經過相關程序後，會配撥地方政府和醫療院所，一旦確定配撥時間，市府將再向市民公布台中市相關施打期程。

為鼓勵嬰幼童接種疫苗，台中市衛生局表示，在接種門診活動期間前往30家衛生所完成疫苗接種的幼童，即可參加衛生所精心準備的抽抽樂，或獲得驚喜包1份。（編輯：謝雅竹）1110816