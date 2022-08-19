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輝瑞嬰幼兒疫苗127萬劑抵台 8/27起配送陸續開打

2022/8/19 14:36（8/19 14:58 更新）
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127.68萬劑輝瑞嬰幼兒疫苗19日上午運抵台灣，最快27日當天可開打。圖為6月家長帶孩子接種疫苗。（中央社檔案照片）
127.68萬劑輝瑞嬰幼兒疫苗19日上午運抵台灣，最快27日當天可開打。圖為6月家長帶孩子接種疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧台北19日電）指揮中心今天公布，127.68萬劑輝瑞嬰幼兒疫苗今天上午運抵台灣，預計8月26日完成檢驗封緘、27日起開始配送，施打時程由各縣市規劃，最快27日當天可開打。

為強化嬰幼兒保護力，中央流行疫情指揮中心目前開放6個月以上嬰幼兒接種莫德納疫苗，同時採購127萬劑輝瑞嬰幼兒疫苗，今天上午11時許運抵台灣。

指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，今年第1批採購輝瑞嬰幼兒疫苗127.68萬劑，上午11時許抵達桃園國際機場，這批效期至2023年4月30日。

王必勝表示，預估26日完成檢驗封緘，27日起配送各縣市政府，提供給6個月至4歲幼兒基礎劑接種使用。

外界關注最快何時可以開打。指揮中心發言人莊人祥補充說明，由於檢驗封緘還須7天，規劃27日起配送，部分縣市當天早上、中午前可收到，當天就能開打。

此外，指揮中心指出，已於今年7月21日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應協議第1次修正合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充協議第1次修正合約，預定供應190萬劑幼兒劑型及110萬劑兒童劑型疫苗做為幼兒基礎劑（3劑）及兒童基礎劑（2劑）或追加劑使用。（編輯：陳政偉）1110819

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