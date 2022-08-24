輝瑞嬰幼兒疫苗8/27開打 醫籲確診仍應完整接種

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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）輝瑞嬰幼兒疫苗最快8月27日開打，醫生提醒家長，務必讓孩子把疫苗打到足，自然感染只是讓保護力更好一點點，因為曾曾確診而不打疫苗是不對的。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，為強化嬰幼兒保護力，指揮中心目前開放6個月以上嬰幼兒接種莫德納疫苗，另127.68萬劑輝瑞嬰幼兒疫苗日前運抵台灣，預計8月26日完成檢驗封緘、27日起開始配送，最快當天可施打。

家長猶豫要讓小朋友接種哪一款疫苗，李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會今天上午舉行線上記者會，分享幼兒劑型新冠疫苗衛教資料提供家長參考。

台大醫學院小兒科教授黃立民會中指出，這是第1次，同一個嬰幼兒族群有莫德納、輝瑞疫苗，且可採取不同劑量、不同劑次的接種方式，呼籲家長選定後，務必要完整接種。

黃立民表示，預估本土Omicron BA.5疫情最快8月下旬、9月初將升溫，前一波疫情兒童變成主要感染族群，截至8月中，台灣10歲以下兒童確診病例已超過50萬例，中重症個案超過300例、死亡人數達24例。

黃立民說，尤其台灣確診兒童併發孩童多系統發炎症候群（MIS-C）、腦炎的比例較國外高，依國外數據及台大醫院臨床發現，完整接種疫苗可以降低兒童重症率、死亡率，對於新冠後遺症、MIS-C也有預防作用。

針對兩款應幼兒疫苗差異，黃立民說，莫德納打2劑，間隔4到8週以上；輝瑞打3劑，前2劑需間隔4週，第3劑應間隔8週；雖然打3劑的效果會好一點，但完整接種的時間就會拉長，家長在選擇時也要納入考量。

媒體詢及，本土Omicron BA.5疫情將升溫，小朋友若選擇接種輝瑞，在等待施打第3劑期間，是否仍有足夠保護力因應。黃立民說，也許預防感染效果會打折，但預防重症機率仍會提高。

黃立民提醒，不要把自然感染跟打疫苗的保護力畫上等號，因為病毒帶有抑制免疫力的基因，而疫苗則是打需要的抗體，一定會比自然感染高，務必要把疫苗打到足，感染只是讓保護力更好一點點，因為曾自然感染而不打疫苗是不對的。（編輯：陳清芳）1110824