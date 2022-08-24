莫德納次世代疫苗將審查 可望10月進貨

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北24日電）本土Omicron BA.5疫情升溫，次世代疫苗進度受關注。指揮中心指揮官王必勝今天說，限期莫德納廠商於8月26日前提交補充資料，最快29日EUA審查，可望10月進貨。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中表示，食藥署昨天召開莫德納次世代疫苗緊急使用授權（EUA）審查會議，目前決議請莫德納廠商在8月26日前提交補充資料，最快安排下週一進行EUA審查。

不過，指揮中心日前預估最快9月中進貨。王必勝說，這個預估太樂觀，應該會到10月才進貨。

至於BNT次世代疫苗，王必勝表示，指揮中心非常重視，不管資料是否完整，都希望廠商趕快提供，做到哪、提供到哪。

王必勝說，上週收到少部分的初步文件，並請食藥署進行審查，但仍要等收到完整文件，才會召開EUA會議。待EUA審查後，將召開衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議，同時與廠商訂購。

王必勝也提醒民眾，第4劑疫苗仍具有一定保護力，對BA.5也有效果，符合公費對象者若接種時間到，應趕快接種第4劑，提高防護力。

此外，有關日本擬鬆綁邊境管制，入境者或日本人返國被要求提出的搭機前72小時內PCR陰性報告，在有條件的情況下將取消。

媒體詢問，台灣是否會提出相關互惠措施。王必勝說，日本正調整邊境管制措施，目前尚未公布，但跟台灣一樣，都是穩健式開放，影響性較小、風險較低者一路都在開放和做準備，等疫情到了高峰、確定開始往下，開放的時機就到了，和大部分旅行業者之間都有共識。

根據指揮中心統計，昨天6個月到4歲接種莫德納嬰幼兒疫苗共2259人，第1劑1599人、涵蓋率19.3%，第2劑660人、涵蓋率0.4%。

昨天COVID-19疫苗接種3萬8299人次，截至目前為止累計接種6041萬1038人次；接種人口涵蓋率第1劑92.4%、第2劑86.4%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率72%，第2次追加劑接種率8.8%（65歲以上接種率 32.6%）。（編輯：張芷瑄）1110824